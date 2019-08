Previsioni astrali della settimana dal 12 al 18 agosto | periodo super per Ariete e

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Lezodiacalisecondadisaranno un vero e proprio mix di emozioni e avventure per i nati sotto i segni di fuoco, in special modo l'e il Sagittario. I sette giorni dal 12 al 18saranno molto fortunati anche per i segni zodicali di Acquario e Bilancia. Piccoli problemi lavorativi per il Leone. L'oroscopo per i segni di fuoco Leone (23 luglio – 23): il ritorno al lavoro dopo le vacanze estive non sarà dei migliori. Un nuovo collega cercherà di mettervi i bastoni tra le ruote per apparire migliore agli occhi del vostro datore di lavoro.(21 marzo – 20 aprile): il partner e la famiglia vi regaleranno attimi di incontenibile gioia e serenità. Per i single, è il momento propizio per iniziare una nuova relazione amorosa....

