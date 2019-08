Pressing del fronte renziano Boschi | Il Paese ci sta più a cuore del Pd

Il muro di Higuain starebbe resistendo al Pressing della Juve ed alla corte della Roma : In questa sessione estiva la Juventus è proiettata verso una rivoluzione radicale, spesso non condivisa dai tifosi. Dopo l'esonero di Massimiliano Allegri e l'investitura di Maurizio Sarri, adesso sta procedendo nella cessione di alcune pedine considerate fino allo scorsa stagione intoccabili. Il reparto offensivo sarebbe quello destinato a subire gli sconvolgimenti più eclatanti, infatti è già stato ceduto Moise Kean all'Everton, si sta ...

Ue - Di Maio in Pressing sulla Lega 'Faccia il nome del Commissario' : Sul nome del commissario italiano alla Ue "credo che abbiamo posticipato troppo, il nome doveva uscire due settimane fa, dal 26 maggio diciamo che la Lega ha vinto europee e si deve prendere la responsabilità" Segui su affaritaliani.it

Rafinha può tornare in Italia - ma niente Inter : Atalanta e Fiorentina in Pressing sul talento del Barcellona : Rafinha potrebbe tornare in Italia: l’ex Inter finito nel mirino di Atalanta e Fiorentina, ma c’è da battere la concorrenza del Valencia Rafinha, nonostante una piccola parentesi di metà stagione passata con la maglia dell’Inter, ha lasciato solo ricordi positivi nel campionato Italiano. Il centrocampista del Barcellona, finito ai margini della rosa a causa dei grandi acquisti blaugrana e di qualche infortunio di troppo, potrebbe dunque ...

Calciomercato Serie B e Serie C - le ultime : il Pescara su Scamacca - Pressing del Perugia su Iemmello : Non solo in Serie A, il Calciomercato è sempre più nel vivo anche in Serie B e Serie C, ecco il punto de ‘La Gazzetta dello Sport’. Molto attivo il Pescara che ha chiuso con l’Atalanta il ritorno di Melegoni, fatta anche per Ta Bi, continua il pressing al Napoli per Tutino e Palmiero, per l’attacco piace sempre Scamacca. Continua il pressing del Perugia per Iemmello, si muove la Salernitana di Ventura che spinge per ...

Calciomercato Roma – Pressing sull’Atalanta per Mancini - intanto El Shaarawy accetta l’offerta dello Shanghai : Il club giallorosso continua a lavorare per Gianluca Mancini, mentre El Shaarawy ha accettato l’offerta dello Shanghai Shenhua Continua il Pressing della Roma nei confronti dell’Atalanta, l’obiettivo è Gianluca Mancini: profilo scelto dal club giallorosso per rinforzare il proprio reparto difensivo. La società del presidente Pallotta ha messo sul piatto 22 milioni di euro più 3 di bonus, una proposta che non convince i ...

Continua il Pressing della Lega su Tria - si opponga a ricatti dell’Europa : La risposta del governo alle richieste della Commissione Ue potrebbe arrivare a meta' settimana quando il premier Giuseppe Conte parlera' alle Camere nell'informativa prevista prima del prossimo Consiglio Ue. Roma chiedera' tempo, spieghera' che a luglio sono in arrivo nuovi dati, mettera' sul piatto anche i risparmi su reddito di cittadinanza e quota cento, non solo per quest'anno ma per tutto il triennio. La linea e' quella di chiedere ...