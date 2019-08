Pozzovivo investito sulla bici,fratture

Disavventura per il ciclista Domenicoda un'auto mentre si stava allenandosuaa Laurignano, nel cosentino. Rimasto dolorante a terra senza riuscire a muoversi, è stato trasferito all' ospedale di Cosenza. Dopo gli esami clinici, al ciclista sono state diagnosticate ledi tibia, perone e gomito. Reduce dal Tour di Polonia,sarà costretto a saltare la Vuelta, al via la prossima settimana.(Di lunedì 12 agosto 2019)