Pozzovivo investito a Cosenza | il presidente della Federciclismo ammonisce | “la sicurezza

Dramma per Domenico Pozzovivo : investito da un'auto - fratture multiple : Il ciclista 36enne gregario di Nibali è stato investito nei pressi di Cosenza nel corso di un allenamento sulle strade...

