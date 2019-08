Pompei | spunta il tesoro della fattucchiera | cristalli | ametiste e bottoni d’osso FOTO

Fonte : tg24.sky

(Di lunedì 12 agosto 2019)ilNel sito archeologico è stato ritrovato un nuovo strabiliante: i resti di uno scrigno in legno e metallo colmo di gemme e di amuleti utilizzati come porta fortuna: “Si potrebbe trattare di monili da indossare per occasioni rituali”, spiega il direttore del parco

