Podcast Chiamate il Coach | Radical Self Love | come imparare ad amarsi

Fonte : vanityfair

(Di lunedì 12 agosto 2019) Sembra scontato che ci si ami e forse per buona parte della popolazione mondiale è così. Ma quando si va a fondo nell’argomento si scopre che spesso non si sa di che cosa si sta parlando quando si parla di amore per se stessi. L’amore per se stessi spesso viene confuso con il prendersi cura del proprio corpo, con grooming, la cura del look. Avere cura del sé esterioe è una parte infinitesimale del volersi bene.è correlato invece al concetto di autostima, all’idea che noi abbiamo di noi stessi, al nostro saper mettere dei confini accettando i nostri limiti. È connesso al riconoscersi dei meriti e sentirsi abbastanza persi è. La puntata numero 8 delil, mi sono innamorata di me, haospite Francesca Zampone,delle relazioni e docente dell’Accademia della felicità di Milano.ci racconta durante la puntata, ...

