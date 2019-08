Pino Insegno papà per la quarta volta | è nato Valerio

“È nato Valerio!”. Grande gioia per Pino Insegno : a 60 anni è papà per la quarta volta : “Con il cuore stracolmo di gioia : benvenuto Valerio”. Con queste parole Alessia Navarro, moglie di Pino Insegno , annuncia la nascita del piccolo. Una notizia incredibile per il famoso attore, che tra precisamente venti giorni si ritroverà a festeggiare i suoi primi sessanta anni . È nato infatti il 30 agosto, un mese che da oggi sarà ancora più felice, più bello, più pieno, visto che è arrivato il suo quarto figlio, il secondo con la nuova ...

Casting per una web serie con Pino Insegno e Roberto Ciufoli e uno spettacolo teatrale : Casting tuttora aperti per una web serie con i due attori comici Pino insegno e Roberto Ciufoli. Sono inoltre tuttora in corso le selezioni per una commedia teatrale di Startup Teatro. Una web serie Sono attualmente in corso le selezioni per aspiranti attori, quindi anche privi di particolari esperienze a livello recitativo, per la realizzazione di una web serie con Pino insegno e Roberto Ciufoli come interpreti principali. La serie è collegata ...