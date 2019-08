Piccolo | stop al degrado nel giardino della giustizia

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Roma – “Il parcoRomanina, rinominato ‘’ perche’ dedicato a Falcone, Borsellino e Morvillo, dopo appena dieci mesi dalla sua inaugurazione e’ sprofondato nele nell’abbandono. La cacciata del clan Casamonica da quel luogo aveva dato il via alle passerellesindaca Raggi e del ministro Bonafede. Lo stato aveva vinto, ma l’attuale situazione di incuria appare come un affronto alla memoria di chi a costovita aveva lottato contro la criminalita’ e le mafie”. Cosi’ in una nota la consigliera del PD capitolino Ilaria. “Anzi, ancora una volta, si rende evidente come proprio sule l’abbandono tendono a prolificare clan e bande criminali. Se una istituzione come quella capitolina non riesce a curare e conservare un bene comune da lei stessa fortemente ...

