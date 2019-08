Piazza Affari rimbalza dopo il venerdì nero Spread in lieve calo sui 230 pt

Crisi di Governo - avvio di seduta in rialzo per Piazza Affari. Lo spread resta stabile : La Crisi di Governo era cominciata definitivamente giovedì sera, dopo la presentazione da parte della Lega della mozione di sfiducia per il premier Giuseppe Conte. Venerdì i mercati avevano presentato il conto: a Piazza Affari un listino praticamente tutto in rosso, con pesanti perdite sopratutto nel settore bancario. E lo spread volato sopra i 240 punti base dopo una fiammata verso l’alto di oltre 30 punti. La nuova settimana inizia ...

Spread giù - Piazza Affari positivaRimbalzo dopo il venerdì nero : Lo Spread tra Btp e Bund tedeschi apre in calo a 234 punti, dopo essere salito a 241 punti venerdì, sulla scia dell'apertura della crisi di governo. Segui su Affaritaliani.it

Piazza Affari rimbalza dopo il venerdì nero ma lo spread resta a 240 : Future in rialzo sui principali listini. Il focus è su Piazza Affari, su cui pesa la crisi di Governo. In Asia rialzo di Shanghai.

La crisi di governo colpisce duro : Piazza Affari brucia 15 miliardi - lo spread sale di 30 punti. Mozione di sfiducia a Conte. Capigruppo convocati lunedì : Dopo aver aperto la crisi ora il leader leghista teme il ribaltone. Il vicepremier grillino all’attacco: ha messo i sondaggi davanti all’interesse del Paese

SPREAD BTP-BUND/ Oggi 232 punti base - in rosso Piazza Affari : spaventa crisi Governo : SPREAD Oggi, valore in salita sopra i 230 punti base: l'incertezza dovuta alla crisi di Governo fa sentire i suoi effetti sul differenziale tra Btp e Bund.

Crisi governo fa paura : spread vola. Differenziale in aumento a 240 punti. Cede Piazza Affari : Piazza Affari sotto la morsa della Crisi di governo. IL Ftse Mib lascia sul terreno l'1,61% a 20.502 punti con le le banche in affanno mentre lo spread tra btp e bund, dopo un'apertura a 232...

Piazza Affari crolla e Atlantia vola Per il mercato concessione salva : Si sa, la Borsa è cinica e calcolatrice. Il governo M5S-Lega è al capolinea e in Borsa si corre a comprare i titoli Atlantia, la holding della famiglia Benetton che controlla Autostrade per l’Italia, la società che gestiva il Ponte Morandi di Genova e a cui il M5S intendono revocare la concessione autostradale in Italia Segui su Affaritaliani.it

Borse Ue ancora timide. Unicredit frena Piazza Affari : Rialzi contenuti nel Vecchio Continente dopo il difficile avvio di settimana. Tokyo ha chiuso ancora in flessione

