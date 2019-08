Pesaro | ex coniugi trovati morti in casa | l’ipotesi è di omicidio-suicidio

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) Una coppia di exè stata trovata morta nella tarda serata dell’11 agosto in una zona periferica di. Il cadavere dell’uomo è stato trovato impiccato in un capanno, mentre la moglie, è stata trovata morta nel bagno con un asciugamano intorno al collo, probabilmente strangolata. A far scattare l’allarme sono state le due figlie della coppia, di 23 e 14 anni, preoccupate perché la madre non rispondeva al telefono.su cui indagano i carabinieri è quella di, lui avrebbe ucciso lei e poi si sarebbe tolto la vita. Il fatto è avvenuto nell’appartamento al piano terra di una palazzina in via Chiaramonti, zona Santa Veneranda, nell’entroterra della città marchigiana. Marito e moglie erano entrambi di origini moldave ed erano separati da un anno. L’uomo, Andrei Cegolea,di 47 anni, era un operaio, mentre lei, Maria, di 42 anni, ...

