Perché non si vota mai d’autunno

(Di lunedì 12 agosto 2019) (foto: Ed Godden/Digital Camera Magazine/Future via Getty Images via Getty Images) È possibile che l’Italia torni alle urne in autunno. Ufficialmente, il governo di coalizione fra Lega e Movimento 5 stelle non è ancora caduto ma nei prossimi giorni si voterà la sfiducia al presidente del Consiglio Giuseppe Conte presentata dalla Lega, e l’unica alternativa sul tavolo è un governo istituzionale basato sull’alleanza tra pentastellati, Partito democratico e Forza Italia. Le elezioni in autunno rappresenterebbero una novità assoluta nella storia dell’Italia repubblicana. L’ultima ed unica volta in cui gli italiani hannoto in questa stagione risale al 16 novembre del 1919, ma allora il nostro paese era ancora retto da una monarchia (il passaggio alla repubblica, com’è noto, è avvenuto solo nel 1946 col referendum). Ci sono diversi motivi per cui ...

