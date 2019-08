Pensioni | a rischio opzione donna con l' eventuale caduta del governo

Pensioni ultima ora : Quota 100 a rischio con crisi di governo - che succede? : Pensioni ultima ora: Quota 100 a rischio con crisi di governo, che succede? Pensioni ultima ora: quali conseguenze avrà la crisi di governo sull’assetto previdenziale del nostro Paese? È la domanda che tanti italiani si stanno ponendo in queste ore. Il governo in carica, composto da MoVimento 5 Stelle e Lega, ha introdotto col decreto n. 4/2019 Quota 100 dando la possibilità ai lavoratori con 62 anni e 38 contributi versati di andare ...

Pensioni - quota 100 parte nella PA e nella scuola : servizi a rischio : Le ultime novità sulle Pensioni ad oggi 7 agosto 2019 vedono ancora una volta riaccendersi il dibattito per l'accesso alla quota 100, soprattutto per quanto concerne gli effetti sulla pubblica amministrazione. Entro la fine dell'anno saranno infatti decine di migliaia i lavoratori pubblici ad ottenere l'accesso anticipato all'Inps. Un dato che per molti preoccupa soprattutto quando ci si trova a parlare di turn over e dei possibili effetti sulla ...

Pensioni - allarme Anci su Q100 : 'Rischio caos piccoli comuni per mancanza di turn over' : Continua a far discutere l'introduzione della quota 100, il meccanismo di pensionamento anticipato che consente in via sperimentale per il triennio in corso (cioè fino al 2021) ai lavoratori di ottenere l'accesso all'Inps una volta maturati almeno 62 anni di età e 38 anni di contribuzione. Ad esprimere la propria preoccupazione è stato l'ex sindaco di Ascoli Guido Castelli, che ha parlato come esponente dell'Anci (l'Associazione Nazionale dei ...

Prelievi bancomat e Pensioni a rischio l'1 e 2 agosto : possibili disagi : L'1 e 2 agosto, a causa dello sciopero dei dipendenti del trasporto valori, potrebbero esserci disagi sia per quanto...

Pagamento Pensioni 2019 : prelievi bancomat a rischio 1 e 2 agosto : Pagamento pensioni 2019: prelievi bancomat a rischio 1 e 2 agosto Il Pagamento pensioni per il mese di agosto è previsto normalmente per giovedì 1, sia per chi riceve l’accredito in banca, sia per chi lo riceve alle Poste (leggi qui il calendario dei pagamenti previsto per i prossimi mesi). Tuttavia c’è un altro fattore che rischia di compromettere i prelievi proprio nei primi giorni di agosto: stiamo parlando dello sciopero dei portavalori, ...

Pensioni anticipate opzione donna - Armiliato (CODS) : 'Rischio prassi assistenziale' : Dal Comitato opzione donna Social si torna a mettere in evidenza le mancate tutele del nostro sistema previdenziale rispetto alle esigenze di tante donne che si dividono tra il proprio impiego ed il lavoro di cura. A tal proposito, la fondatrice Orietta Armiliato ha pubblicato all'interno del gruppo un post nel quale si rivendica ancora una volta la necessità di agire per avviare maggiori tutele, sottolineando al contempo le attuali irregolarità ...

Pensioni ultime notizie : Quota 100 - 5 mila lavoratori ancora a rischio : Pensioni ultime notizie: Quota 100, 5 mila lavoratori ancora a rischio Sul fronte Pensioni ultime notizie riportano i numeri relativi alle domande di accesso a Quota 100, in particolar modo significativi per comprendere la quantità di adesioni raccolte quando siamo arrivati ormai a fine giugno. Dopo un quadro generale, quindi, andremo a riferire i numeri delle domande nel settore scolastico, con parte del personale che è arrivato ormai alla ...