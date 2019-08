Pensiero del giorno – L’Orizzonte

Fonte : romadailynews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Ho provato, facendo un bagno in mare, ad estraniarmi dalla realtà tangibile per pensare al divino. Guardando, dove l’acqua si infrange contro il cielo, ho vissuto un attimo di eternità. La spiaggia alle mie spalle non esisteva più e le rocce sui fianchi erano invisibili. Esistevo soltanto io immersa in elementi naturali. Di mattina, l’acqua era verde, quasi trasparente. Poi sono apparse due barche che, invece di riportarmi alla realtà, mi hanno donato la visione di un quadretto incorniciato. Così mi sono vista in un’altra dimensione dove è facile far nascere pensieri positivi. Ho immaginato la Terra e l’Umanità spaziare in questo limbo, di passaggio tra una realtà tumultuosa e un sentiero nuovo il cui fine sia convivere in armonia ed equilibrio con tutte le creature che lo abitano. Sembra impossibile tutto ciò? Gli insegnanti spirituali ci dicono che basta coltivare la ...

GiovanniToti : Notte di #SanLorenzo in #Liguria. Un pensiero per le 43 vittime del #PonteMorandi, che non abbiamo mai dimenticato… - AlessiaMorani : Dopo l’approvazione del #DecretoSicurezzabis questa sera mi sento di rivolgere un pensiero affettuoso nei confronti… - FerdiGiugliano : Fabrizio Saccomanni era un vero civil servant. Lo ricordo a Londra, durante i giorni neri della crisi del debito so… -