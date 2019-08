Pedullà | Lozano voleva fortemente il Napoli Aveva fatto visita alla città

Pedullà : Icardi - James - Pépé e Lozano. Il Napoli apparecchia quattro tavoli per l’attacco : Sono quattro i tavoli apparecchiati dal Napoli per l’attacco, scrive Alfredo Pedullà sul Corriere dello Sport. Su uno c’è James Rodriguez e l’attacco dell’Atletico Madrid. Il Napoli può contare sull’alleanza con Jorge Mendes, ma se l’Atletico decide di pagare il cartellino e il Napoli insiste per il prestito con diritto di riscatto ci si dovrà rivolgere ad altri tavoli. Dove sono imbandite le trattative per Icardi, Pépé e Lozano. Non sono ...

Pedullà : Ancelotti scatenato - non basta James Rodriguez - vuole Lozano e spinge per Rodrigo : Il giornalista esperto di calciomercato Alfredo Pedullà ha fatto il punto della situazione in casa Napoli. Per quanto riguarda James Rodriguez niente di nuovo sotto il sole, l’accordo con il calciatore c’è, complice la presenza di Carlo Ancelotti e anche con il Real dovrebbe essere tutto ok, ma il colombiano è impegnato in Copa America e si dovrà attendere la fine della competizione per procedere. Altro discorso per il capitolo ...

Pedullà : “Aspettando James - Ancelotti spinge per Lozano e Rodrigo”. Il punto : Pedullà: “Aspettando James, Ancelotti spinge per Lozano e Rodrigo”. Il punto Pedullà: “Aspettando James, Ancelotti spinge per Lozano e Rodrigo”. Nomi di primissimo livello accostati al club partenopeo, ma soprattutto, dopo Kostas Manolas dalla Roma, e probabilmente James Rodriguez dal Real Madrid, sembra non siano finiti i colpi ad effetto del Napoli. Lo spiega l’ esperto di calciomercato Alfredo Pedullà che ...

Pedullà : “Manolas ha scelto il Napoli. James entra nel vivo - novità Lozano. Verdi e Ounas in uscita” : Pedullà: “Manolas ha scelto il Napoli. James entra nel vivo, novità Lozano. Verdi e Ounas in uscita” Pedullà: “Manolas ha scelto il Napoli. James entra nel vivo, novità Lozano. Verdi e Ounas in uscita”. Gli ultimi aggiornamenti sulle tre operazioni più discusse degli ultimi giorni a cura dell’ esperto di calciomercato Alfredo Pedullà che fa il punto della situazione sul suo sito internet. Calciomercato Napoli, ...