Pallavolo | la Nazionale maschile batte la Serbia 3-0 e stacca il biglietto per Tokyo 2020

Pallavolo - la Nazionale maschile pronta per un nuovo collegiale a Bari : Gli azzurri continuano a prepararsi in vista del Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Bari dal 9 all’11 agosto Con la seduta pesi di questa mattina si è concluso un altro collegiale per la Nazionale maschile. Zaytsev e compagni usufruiranno di qualche ora di riposo prima di tornare al lavoro per un collegiale che si concluderà mercoledì 7 agosto. Il giorno stesso il Commissario Tecnico diramerà la lista dei quattordici ...

Pallavolo - la Nazionale Italiana femminile pronta per il torneo di Qualificazione Olimpica : le sensazioni delle azzurre : Le vice campionesse mondiali in mattinata hanno sostenuto un allenamento al PalaCatania e questa sera torneranno al lavoro nell’impianto di gioco che ospiterà la tre giorni di gare Prosegue la marcia d’avvicinamento della Nazionale Italiana femminile al torneo di Qualificazione Olimpica di Catania, che dal 2 al 4 agosto metterà in palio un pass per i Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le vice campionesse mondiali in mattinata hanno sostenuto ...

Pallavolo - la Nazionale femminile stende la Turchia 3-2 - le azzurre pronte per il torneo di qualificazione olimpica : Le ragazze di Davide Mazzanti lunedì 29 luglio partiranno alla volta di Catania, dove dal 2 al 4 agosto si giocheranno la chance di strappare il pass olimpico per i Giochi di Tokyo 2020 Nell’ultimo test prima del torneo di qualificazione olimpica la Nazionale italiana femminile ha battuto al PalaRavizza la Turchia 3-2 (25-21, 25-19, 23-25, 22-25, 15-12) concludendo il periodo di preparazione ad Alassio. Le ragazze di Davide Mazzanti ...

Pallavolo - la Nazionale italiana maschile brilla in amichevole : Slovenia battuta 3-1 all’Eurosuole Forum : Ottimo successo per i ragazzi del ct Blengini in vista del Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Bari L’Italia comincia con una vittoria per 3-1 (25-22, 27-29, 25-12, 25-14) contro la Slovenia la sua marcia di avvicinamento al Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Bari dal 9 all’11 di agosto. Davanti ai 4mila spettatori dell’ Eurosuole Forum e sotto gli occhi del presidente Cattaneo, i ragazzi di Gianlorenzo Blengini ...

Pallavolo – La Nazionale femminile in collegiale : le 16 convocate azzurre : Nazionale femminile: 16 le azzurre convocate per il collegiale d’Alassio Dopo due giorni di risposo la Nazionale italiana femminile inizierà domani l’ultimo collegiale prima della qualificazione olimpica di Catania (2-4 agosto). Le ragazze di Mazzanti si raduneranno ad Alassio, dove lavoreranno sino a venerdì 26 luglio. Durante il collegiale le vice campionesse mondiali sosterranno nella cittadina ligure tre amichevoli contro la Turchia al ...

Universiadi Napoli 2019 – Pallavolo : la Nazionale femminile stacca il pass per la semifinale - gli uomini ai quarti : Battendo il Brasile, la Nazionale femminile stacca il pass per la semifinale mentre gli azzurri accedono ai quarti Nelle Universiadi 2019, prosegue la marcia delle azzurre, che ieri pomeriggio hanno superato il Brasile con un netto 3-0 (25-20, 25-20, 25-19), staccando il pass per la semifinale in programma oggi (ore 20) contro l’Ungheria, vincitrice sul Canada 3-0. Davanti ai 1.500 del Pala Coscioni di Nocera, le ragazze di Marco ...

Pallavolo - la Nazionale maschile prosegue la preparazione in vista del Torneo di Qualificazione Olimpica : La selezione azzurra lavora agli ordini del ct Blengini in vista del Torneo di Qualificazione Olimpica che si terrà a Bari dal 9 all’11 agosto Secondo giorno di lavoro per la Nazionale maschile in vista del Torneo di Qualificazione Olimpica che si terrà a Bari dal 9 all’11 agosto. Nelle Marche gli uomini di Gianlorenzo Blengini si stanno allenando presso l’Eurosuole Forum in vista dell’appuntamento clou di una lunga stagione durante la ...

Pallavolo - la Nazionale italiana maschile pronta per il raduno di Civitanova Marche : i convocati del ct Blengini : Gli azzurri si raduneranno a Civitanova Marche il 6 luglio per preparare il torneo di qualificazione olimpica di Bari che si terrà dal 9 all’11 agosto Conclusa la Volleyball Nations League, la Nazionale seniores maschile è pronta a tornare a lavoro in vista di quello che sarà l’appuntamento clou della stagione interNazionale: il torneo di qualificazione olimpica di Bari dal 9 all’11 agosto. I ragazzi di Gianlorenzo Blengini, si raduneranno ...