Pallavolo – Azzurri qualificati per Tokyo 2020 | la soddisfazione del presidente Cattaneo

Pallavolo - anche gli azzurri qualificati per Tokyo come le ragazze : La nazionale maschile di PallavoloLa nazionale maschile di PallavoloLa nazionale maschile di PallavoloLa nazionale maschile di PallavoloLa nazionale maschile di PallavoloLa nazionale maschile di PallavoloLa nazionale maschile di PallavoloLa nazionale maschile di PallavoloLo zar e tutti gli altri vanno a Tokyo. Gli azzurri della Pallavolo hanno ottenuto il pass per le Olimpiadi dei 2020 come hanno già fatto le ragazze del volley, del sitting ...

Pallavolo – Qualificazione olimpica maschile : l’Italia fa sognare - boom di telespettatori per gli azzurri : Qualificazione olimpica: oltre 1 milione di telespettatori per Italia-Australia Proseguono gli ottimi ascolti in tv dell’Italvolley, la sfida tra gli azzurri e l’Australia, andata in onda ieri in prima serata su Rai2, ha tenuto incollati davanti al video, sino al tie-break, 1 milione e 138mila spettatori, pari all’8,6% di share. Oggi il torneo di Qualificazione olimpica di Bari si chiuderà con la sfida decisiva tra Italia ...

Pallavolo – Torneo Qualificazione Olimpica : debutto ok per l’Italia - gli azzurri asfaltano il Camerun 3-0 : La formazione di Blengini non dà scampo alla selezione africana, cominciando con il piede giusto il Torneo di Qualificazione Olimpica a Tokyo 2020 Prima partita e prima vittoria per la Nazionale Italiana maschile di Pallavolo, gli azzurri del ct Blengini debuttano positivamente nel Torneo di Qualificazione Olimpica in corso di svolgimento a Bari. Ivan Zaytsev e compagni superano il Camerun 3-0 (25-18, 25-18, 25-16), preparandosi al meglio ...

Pallavolo - domani scatta il Torneo di Qualificazione Olimpica : le parole degli azzurri alla vigilia : Tutto pronto per la prima sfida degli azzurri contro il Camerun, in programma domani sera alle ore 21.15 In Puglia cresce l’attesa per l’inizio del Torneo di Qualificazione Olimpica che da domani a domenica si terrà al Pala Florio. In attesa del match d’esordio degli azzurri di domani (ore 21.15 diretta Rai 2) contro il Camerun, alcuni azzurri hanno incontrato la stampa. MASSIMO COLACI: “Vedo una squadra molto determinata, nel gruppo c’è ...

Pallavolo - scelta l’Italia per il Torneo di Qualificazione Olimpica : i 14 azzurri convocati da Blengini : Il ct azzurro ha scelto quelli che saranno i quattordici atleti che parteciperanno al Torneo di Qualificazione Olimpica a Bari Il Commissario Tecnico Gianlorenzo Blengini ha scelto i 14 atleti che prenderanno parte al Torneo di Qualificazione Olimpica in programma nel week end al Pala Florio. Questo il roster: Palleggiatori: 6. Simone Giannelli, 2. Riccardo Sbertoli Centrali: 17. Simone Anzani, 14. Matteo Piano, 15. Roberto ...

Pallavolo - countdown partito verso il Torneo di Qualificazione Olimpica : le parole degli azzurri : Gli azzurri Antonov, Anzani e Juantorena hanno incontrato la stampa per esprimere le proprie impressioni in vista del Torneo di Qualificazione Olimpica Prosegue il conto alla rovescia in vista dell’inizio del Torneo di Qualificazione Olimpica in programma al Pala Florio nel week end. Quando mancano due giorni all’appuntamento clou della stagione Antonov, Anzani e Juantorena hanno incontrato la stampa. SIMONE ANZANI: “Sta crescendo ...

Pallavolo - il Torneo di Qualificazione Olimpica si avvicina : le voci degli azzurri dal ritiro di Bari : Domani in serata il CT azzurro comunicherà la lista dei 14 atleti che prenderà parte al Torneo di Qualificazione Olimpica Continua la marcia di avvicinamento al Torneo di Qualificazione Olimpica in programma nel week end al Pala Florio. Gli azzurri di Gianlorenzo Blengini in questi giorni stanno portando avanti la loro preparazione in vista dell’appuntamento clou della stagione. Prima dell’allenamento pomeridiano odierno, alcuni azzurri ...

Pallavolo - ottima Italia in amichevole contro il Belgio : gli azzurri di Blengini si impongono 3-0 : L’Italia è scesa in campo con la formazione composta dalla diagonale Giannelli-Zaytsev, i centrali Russo e Piano, gli schiacciatori Juantorena e Lanza con Colaci libero Nella marcia di avvicinamento al Torneo di Qualificazione Olimpica in programma nel week end del 9-11 agosto, la Nazionale Maschile ha battuto 3-0 (25-19, 25-16, 25-19) il Belgio nella terza e penultima amichevole in programma in questo periodo. Quello di ieri è stato un ...

Pallavolo – Azzurri in Puglia : la preparazione continua con un test match contro il Belgio : Nazionale Maschile: domani gli Azzurri affrontano il Belgio nella prima amichevole in programma continua in Puglia la preparazione della Nazionale Maschile in vista del Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Bari dal 9 all’11 agosto. Gli Azzurri di Gianlorenzo Blengini, in questi giorni, hanno preso contatto con il Pala Florio che ospiterà il torneo. Sulla strada di quello che rappresenta l’appuntamento clou della stagione e, ...

Pallavolo – Mondiale U21 maschile : gli azzurrini medaglia d’argento : Mondiale U21 maschile: gli azzurrini della Pallavolo sono medaglia d’argento in Bahrain La nazionale italiana under 21 maschile ha conquistato la medaglia d’argento nel Campionato Mondiale di categoria (in passato juniores), svoltosi in Bahrain. Dopo tre finali perse (1985, 1991, 1993), l’Italia non ce l’ha fatta a rompere la maledizione e oggi è stata battuta nel match per l’Oro 2-3 (25-17, 17-25, 23-25, 25-22, 12-15) dall’Iran. La ...

Pallavolo – Mondiali U21 : l’Italia torna in finale dopo 26 anni - decisiva la vittoria degli azzurrini sulla Russia : Un risultato di grande portata, che permette alla selezione tricolore di giocare per l’oro mondiale per la terza volta nella sua storia in questa categoria dopo ventisei anni dall’ultima volta, l’Italia è in finale in un Campionato Mondiale under 21 maschile, grazie alla vittoria degli azzurrini di Monica Cresta per 3-1 (24-26, 25-19, 25-22, 25-21) sulla Russia. Un risultato di grande portata, che permette alla selezione tricolore di ...

Pallavolo – Gli azzurri a Chieti per preparare il secondo test match : Nazionale maschile di Pallavolo: gli azzurri a Chieti preparano il secondo test match La Nazionale Maschile è arrivata in Abruzzo dove domani al PalaTricalle alle ore 18 in diretta Rai Sport HD affronterà nuovamente la Slovenia nel secondo test match di questa fase della stagione. La seduta di allenamento di Zaytsev e compagni è in corso presso l’impianto del capoluogo abruzzese ospitò l’ultima volta un match della Nazionale Maschile nel ...

Pallavolo – E’ tempo di test match per gli azzurri : l’Italia maschile sfida la Slovenia : Nazionale maschile di Pallavolo: domani il primo test match contro la Slovenia Dopo circa venti giorni di lavoro la Nazionale maschile di Gianlorenzo Blengini tornerà in campo nel primo test match in programma in quella che è la marcia di avvicinamento al Torneo di Qualificazione Olimpica in programma a Bari dal 9 all’11 luglio. Nei due collegiali tenutisi nelle Marche il CT tricolore ha avuto un gruppo, che come da programmi di lavoro, ...

Pallavolo – Azzurrine d’argento ai Mondiali U20 : l’Italia ko contro il Giappone in finale : Campionati del Mondo Under 20 Femminili: la Nazionale italiana è medaglia d’argento La Nazionale Italia Under 20 Femminile ha conquistato la medaglia d’argento ai Campionati del Mondo di categoria. In finale le ragazze di Massimo Bellano sono state sconfitte al tiebreak 3-2 (23-25, 21-25, 25-20, 25-19, 15-12) dal Giappone al termine di una gara mozzafiato. In vantaggio per due set a zero Lubian e compagne sembravano avviate alla conquista ...