Pallanuoto | Guillermo Molina Rios passa dalla Pro Recco al Quinto

Fonte : oasport

(Di lunedì 12 agosto 2019)lascia la Proe si accasa al, restando sempre in Serie A1 di, e sempre in Liguria, a Genova: lo spagnolo naturalizzato italiano, ormai 35enne, da poco padre per la terza volta, lascia così i campioni d'Italia perre alla formazione che lo scorso anno ha chiuso all'ottavo posto, centrando la salvezza da matricola in campionato. Dopo Pescara, Florentia, Brescia e, appunto, Pro, ilè la quinta società italiana con cui giocherà il nativo di Ceuta, che punta ad un minutaggio più elevato nella massima serie italiana per riprendersi un posto nel Settebello campione del mondo, perso dopo aver giocato con la Nazionale italiana gli Europei dello scorso anno. roberto.santangelo@oasport.it