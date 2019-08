Palermo | si riparte | primo giorno di lavoro | le parole in conferenza di sindaco e

Il Palermo riparte dalla Serie D : Dopo essere stata fra le più importanti squadre del Sud Italia, ha perso tutti i giocatori e ripartirà dai dilettanti con una nuova proprietà

Calcio : sindaco Palermo - ‘la D non è la A ma spero in buona ripartenza’ : Palermo, 24 lug. (AdnKronos) – “Certo la D non è la A ma mi auguro che possa essere una buona ripartenza”. Lo ha detto il sindaco di Palermo Leoluca Orlando annunciando in conferenza stampa la decisione di affidare alla Herahora srl di Davide Mirri e Antonino Di Piazza la gestione del nuovo Palermo Calcio. “Mi auguro che la Herahora possa far tornare un entusiasmo per il Calcio in questa città corrispondente ...

Presentato il bando per il nuovo Palermo : si riparte dalla D : Il sindaco di Palermo Leoluca Orlando, accompagnato dall’ex ministro Carlo Vizzini e dall’ex magistrato Leonardo Guarnotta, ha Presentato l’avviso pubblico per l’individuazione della società cui sarà affidato il titolo per l’iscrizione al campionato di calcio di serie D e alla quale sarà concesso l’utilizzo dello Stadio Renzo Barbera e la denominazione “Palermo”. Come spiega l’AGI, […] L'articolo ...