Oroscopo 13 agosto | Gemelli fantasiosi | Leone attivo

L'Oroscopo del giorno 14 agosto da Bilancia a Pesci : sestile Giove-Luna - Sagittario vola : L'oroscopo del giorno mercoledì 14 agosto 2019 è pronto ad iniziare una nuova tornata di previsioni. L'attenzione cade sulla consueta classifica con le stelle quotidiane e, a corredo, le indispensabili predizioni ingegnate sui comparti relativi all'amore e al lavoro. Parlando di segni positivi e negativi, questo mercoledì a fare la differenza sarà lo splendido sestile in atto tra Luna e Giove. Ansiosi di sapere in anteprima come sarà il giro di ...

Oroscopo 16 agosto : giornata libera per Bilancia - Toro tenace - Scorpione al top : Durante la giornata di venerdì 16 agosto, i nati sotto il segno del Cancro saranno più allegri, mentre per i Gemelli l'intesa di coppia sarà molto alta. La Bilancia avrà finalmente del tempo libero per divertirsi, mentre il Toro sarà determinato a terminare le proprie mansioni per poi riposarsi. Andiamo a vedere nel dettaglio le previsioni per l'Oroscopo della giornata di venerdì 16 agosto 2019....Continua a leggere

Oroscopo domani di Paolo Fox - 13 agosto : previsioni segno per segno : Paolo Fox segni di Acqua: Oroscopo di domani, 13 agosto Ci pensa Paolo Fox a svelare come andrà la giornata di domani secondo l’Oroscopo del 13 agosto per i segni di Acqua. CANCRO: sono piuttosto a disagio e affaticati. Presto andranno in ferie e potranno ricaricare le batterie. SCORPIONE: tra domani e giovedì ci sarà un po’ di confusione in amore. Meglio stare lontano dalle situazioni rischiose. PESCI: devono godersi le ferie ...

Oroscopo 13 agosto : per il Capricorno momento positivo per i sentimenti : La terza settimana del mese di agosto entra nel vivo. Superato un lunedì importante, i segni zodiacali si appresteranno a vivere una nuova giornata che vedrà il Leone decisamente in calo nel lavoro, ci sarà da mantenere la pazienza; per il Capricorno, invece, giornata ideale per i sentimenti. Nel dettaglio le previsioni e l'Oroscopo del 13 agosto 2019 con amore, lavoro e salute assoluti protagonisti. Previsioni e Oroscopo del 13 agosto 2019: la ...

Oroscopo weekend 24-25 agosto : finanze in crescita per Gemelli e Bilancia : Nel weekend del 24 e 25 agosto 2019 la Luna sarà nel segno dei Gemelli, mentre il Nodo Lunare si troverà sui gradi del Cancro. Mercurio sarà in Leone, nel frattempo il Sole, Marte e Venere stazioneranno nel segno della Vergine. Plutone e Saturno permarranno in Capricorno, come Nettuno nel segno dei Pesci. Urano rimarrà nel Toro e Giove proseguirà nel segno del Sagittario. finanze 'top' per Gemelli Ariete: attriti amorosi. Venere in Vergine sarà ...

L'Oroscopo di domani 13 agosto : Cancro timido - Bilancia pigra : NelL'oroscopo di martedì continua il transito di una Luna in Capricorno che rende i sentimenti più rigidi, negando alcuni piaceri che la vita potrebbe offrire a ciascun segno zodiacale. L'astro d'argento in casa astrologica decima, si trova in esilio e conferisce non solo a Capricorno, ma anche a Scorpione, Pesci, Toro e Vergine una certa timidezza che di certo non giova all'amore. Di seguito le previsioni astrologiche segno per ...

L'Oroscopo dell'amore di coppia - 13 agosto : Ariete possessivo - Sagittario tollerante : NelL'oroscopo dell'amore di coppia, quello di martedì che annuncia l'entrata della Luna in Capricorno, i sentimenti diventano più rigorosi e alcune limitazioni interiori sprigionano dei blocchi emotivi che non giovano di certo all'amore. Dietro questa emotività contenuta si cela una paura di vivere i sentimenti in maniera libera e un'insicurezza nei confronti del proprio modo di amare, soprattutto per Capricorno, Scorpione, Pesci, Toro e ...

L'Oroscopo di domani martedì 13 agosto - primi sei segni : cinque stelle a Toro : L'oroscopo di domani martedì 13 agosto 2019 apre in pompa magna queste nuove previsioni annunciando una novità molto 'golosa' (astrologicamente parlando). Curiosi di sapere cosa hanno in serbo le stelle di martedì? Ebbene, a dare speranza a coloro con problematiche aperte in campo sentimentale, come anche a quelli con relazioni parentali o d'amicizia in crisi, l'ingresso della Luna in Acquario. L'astro della Terra transiterà nel settore del ...

Oroscopo Paolo Fox : previsioni di fine agosto e di inizio settembre : Paolo Fox, Oroscopo prossime settimane: le previsioni della fine di agosto e dell’inizio di settembre 2019 Dal numero speciale di DiPiùTv “Stellare”, uscito in edicola alla fine dell’anno scorso, con lo zodiaco di tutto il 2019, sveliamo in questo pezzo le prime informazioni sulle previsioni dell’Oroscopo di Paolo Fox della fine di agosto 2019 e dell’inizio del mese di settembre, per ciascuno dei dodici segni ...

Branko : previsioni Oroscopo di fine agosto e inizio settembre 2019 : oroscopo di Branko, prossime settimane: le previsioni di fine agosto 2019 e di inizio settembre Sfogliando le pagine del libro “Branko 2019, calendario astrologico”, sveliamo in questo articolo le prime informazioni sulle previsioni dell’oroscopo di Branko della fine di agosto e dell’inizio di settembre, per ciascuno dei dodici segni zodiacali. Il 30 agosto per l’Ariete arriverà il momento giusto per occuparsi di se ...

L'Oroscopo del 12 agosto : Cancro scoraggiato - Bilancia ingannata : Inizia una nuova giornata per i dodici segni zodiacali. L'oroscopo del 12 agosto annuncia che per i Gemelli sarà una giornata influente per i sentimenti, mentre le persone della Bilancia dovranno affrontare un disagio economico. Di seguito, le previsioni astrologiche per questa giornata di lunedì. Oroscopo giornaliero da Ariete a Vergine Ariete – Questo è un periodo contraddittorio e di grandi dubbi. Dovreste prendervi del tempo e decidere bene ...

L'Oroscopo settimanale dal 12 al 18 agosto : Ferragosto fiabesco per Cancro : L'Oroscopo della settimana di Ferragosto, ovvero quella dal 12 al 18 agosto, riserva per ciascun segno delle grandiosi emozioni. Tra feste, concerti, sagre di paese, tuffi al mare e soprattutto visite ai parenti, saranno delle giornate piene che consentiranno a tutti di ricaricare le pile in vista del fatidico rientro. Le previsioni invitano a non sprecare questa settimana in inutili preoccupazioni e discussioni. Vediamo nel dettaglio che cosa ...

Oroscopo 12 agosto : per i Pesci cambiamenti nel lavoro - emozioni per Bilancia : Una nuova settimana inizia. Scopriamo le previsioni di tutti i segni zodiacali per la giornata di lunedì 12 agosto 2019. Amore, lavoro e salute da Ariete ai Pesci. Le previsioni di tutti i segni per il 12 agosto Ariete: in amore certe azioni devono essere dimenticate. Le storie del periodo sono importanti e qualcuno troverà l'altra metà. Nel lavoro potrebbero uscire troppi soldi in maniera banale: evitate di esagerare nelle spese. Toro: chi è ...

L'Oroscopo del giorno 13 agosto - 2ª sestina : martedì con Luna in Acquario : L'oroscopo del giorno 13 agosto 2019 è pronto a scommettere sulla buona riuscita di questo martedì, in primis per tre segni che andremo a svelare a breve. Intanto ricordiamo che in primo piano vi sono le previsioni astrali su amore e lavoro riguardanti la seconda sestina dello zodiaco. In questo caso parliamo dei soli Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. Tra quest'ultimi si celano senz'altro i segni migliori del ...