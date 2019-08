Oggi | 75 anni fa | veniva liberata Parigi

Supermodels anni ’90 ieri e Oggi : come sono cambiate : Le Supermodels degli anni '90: ieri e oggiLe Supermodels degli anni '90: ieri e oggiLe Supermodels degli anni '90: ieri e oggiLe Supermodels degli anni '90: ieri e oggiLe Supermodels degli anni '90: ieri e oggiLe Supermodels degli anni '90: ieri e oggiLe Supermodels degli anni '90: ieri e oggiLe Supermodels degli anni '90: ieri e oggiLe Supermodels degli anni '90: ieri e oggiLe Supermodels degli anni '90: ieri e oggiLe Supermodels degli anni ...

74° anniversario del bombardamento atomico : Oggi la commemorazione a Nagasaki : A Nagasaki si è tenuta oggi la commemorazione del 74° anniversario del bombardamento atomico che pose fine alla II Guerra Mondiale, avvenuto tre giorni dopo quello di Hiroshima. Un minuto di silenzio è stato osservato alle ore 11:02 locali, il momento in cui 74 anni fa esplose la bomba denominata “Fat Man”, lanciata da un bombardiere statunitense. A Nagasaki morirono circa 74mila persone. Il sindaco della città Tomihisa Taue ha ...

Carlos Corona compie 17 anni. Nina Moric pensa a Fabrizio : "Ci manchi terribilmente. Oggi festeggiamo lontani ma vicini nel cuore" : Una lunga dedica al suo ex marito, Fabrizio Corona, quella postata da Nina Moric ieri pomeriggio, nelle sue Instagram Story. Il re dei paparazzi è tornato in carcere da tempo e da allora non se n'è saputo più nulla. Sono in tanti, tra amici e parenti, ad aspettarlo fuori, ma in particolar modo Nina e il loro figlio Carlos, che non vedono l'ora di poterlo riabbracciare.Nina, che nell'ultimo periodo era stata amorevolmente accanto a Fabrizio ...

Terremoto Oggi in Turchia - M 6.0/ Paura a Denizli ma nessun morto : 'Danni ingenti' : Terremoto Turchia, forte scossa di magnitudo 6.0 con epicentro a Denizli: non sono stati segnalati feriti, ma si teme per i danni a case e strutture.

Oggi il 63esimo anniversario della tragedia di Marcinelle : Ricorre Oggi il 63esimo anniversario della tragedia di Marcinelle, una delle pagine più nere della storia mineraria nel mondo e della storia dell'emigrazione italiana: l'8 agosto è stato proclamato, a buon titolo, nel 2001 Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo e Oggi in tante città del nostro Paese si ricorderà l'incendio scoppiato 63 anni fa in uno dei pozzi della miniera di carbon fossile del Bois du Cazier, una ...

Marcinelle - Oggi anniversario tragedia : 10.10 63esimo anniversario della tragedia di Marcinelle, una delle pagine più nere della storia mineraria nel mondo e dell'emigrazione italiana. L'8 agosto è stato proclamato nel 2001 Giornata nazionale del sacrificio del lavoro italiano nel mondo. Alle commemorazioni a Marcinelle parteciperà la vice ministra degli Esteri, Emanuela del Re. Moltissimi minatori partirono dal Sud Italia per lavorare in Belgio. L'incendio nella miniera di carbone ...

Accadde Oggi : 63 anni fa la tragedia di Marcinelle - morirono 136 minatori italiani : Marcinelle, 63 anni dalla tragedia. L’8 agosto del 1956 136 minatori italiani trovarono la morte nella miniera di carbone Bois du Cazier, in Belgio, insieme a 95 belgi, 8 polacchi, 6 greci, 5 tedeschi, 5 francesi, 3 ungheresi, un inglese, un olandese, un russo e un ucraino. In totale, morirono 262 minatori su un totale di 274 presenti: 12 lavoratori vennero tirati su il primo giorno, mentre i famigliari degli altri dovettero aspettare fino ...

Esce per fare jOgging mentre è in vacanza ma scompare : trovata morta scienziata di 34 anni : trovata morta Natalie Christopher, scienziata britannica di 34 anni, scomparsa lunedì scorso dopo essere uscita a fare jogging. A lanciare l'allarme era stato il compagno, non vedendola rincasare dopo svariate ore. E' stata avviata una massiccia operazione di ricerca, a cui hanno partecipando anche elicotteri a raggi infrarossi. Il corpo della donna è stato rinvenuto da un pompiere volontario ad un chilometro e mezzo dall'hotel dove ...

In Italia qualcosa funziona contro l’inquinamento : Oggi respiriamo aria più pulita di 40 anni fa : I ricercatori dell'Università degli Studi di Milano e del Consiglio nazionale delle ricerche ci fanno sapere che hanno scoperto che l'aria che respiriamo oggi è più pulita rispetto a 40 anni fa. Questo significa che le restrizioni per controllare l'inquinamento stanno funzionando. Vediamo insieme cosa c'è da sapere.Continua a leggere

Incidente FOggia - l’auto con il fidanzato finisce fuoristrada : Irma muore a 26 anni : Incidente stradale nella notte tra sabato e domenica. Sulla Statale 16, nel Foggiano, per cause ancora da accertare una Golf con a bordo due persone è finita fuori strada. L'impatto è stato fatale per una ragazza di ventisei anni di Torremaggiore. Ferito il fidanzato che era alla guida dell’auto.Continua a leggere

San Giovanni Maria Viennay/ Si celebra Oggi 4 agosto il patrono di Ars : San Giovanni Maria Viennay, si celebra, oggi 4 agosto, il patrono di Ars. Tutte le info su sagre e celebrazioni e tutti gli altri Santi.

Maltempo Veneto Oggi : tromba d’aria - piOggia e grandine. Ecco i danni : Maltempo Veneto oggi: tromba d’aria, pioggia e grandine. Ecco i danni Ondata di Maltempo in Veneto questa mattina, venerdì 2 agosto 2019: grandinate, acquazzoni e fortissimo vento nel trevigiano, con una tromba d’aria segnalata a Zenson. Si contano già i primi danni, soprattutto nei campi agricoli, ma fortunatamente al momento non si segnalano feriti. Già dalle 7.30 di questa mattina i vigili del fuoco sono stati chiamati in più zone per ...

Nati Oggi famosi - tutti i compleanni del mese d'agosto : 1 agosto Happy 40 all’Aquaman Jason Momoa! Giancarlo Giannini e Adriano Sofri compiono 76 anni nello stesso giorno del cantautore Andrea Mingardi (78 anni) e del regista Sam Mendes (54). Auguri anche a Jesse Borrego, il Jesse Velasquez della serie tv Saranno famosi (57 anni). Nel 1936 nasceva anche Yves Saint Laurent. 2 agosto Isabel Allende compie 77 anni e Fabio Testi. Sono Nati oggi anche Sam Worthington (42), Kevin Smith (49), Charli XCX (27 ...

Accadde Oggi – 120 anni fa la nascita del Marsiglia con una ‘macchia’ pesantissima : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Accadde oggi‘, giornata importante per i tifosi del Marsiglia, sono 120 anni dalla nascita del club francese. Il club può vantare 9 titoli di campione di Francia, 10 Coppe di Francia, 3 Coppe di Lega e 3 Supercoppe di Francia e una Champions League (1992-1993). Anche un episodio negativo come quello di corruzione e frode sportiva avvenuta nell’annata 1992-1993 che ...