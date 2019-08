Ocean Viking | altro soccorso di migranti Italia | crisi di governo e nuova invasione

Migranti - la Ocean Viking salva altre 105 persone. La Open Arms ancora in mare : in totale in 507 in attesa di un porto : Le navi di salvataggio a cui viene negato un porto sicuro continuano a salvare Migranti. L’ultimo caso è quello della Ocean Viking, che nel pomeriggio di lunedì ha salvato altre 105 persone al largo della Libia. Ora le persone soccorse a bordo della nave di Sos Mediterranee e Medici Senza Frontiere ci sono quindi 356: in totale sono così 507 i profughi ancora in mare in attesa di un porto sicuro, tra la Ocean Viking e della Open Arms. ...

Sono 400 i migranti bloccati a bordo di Open Arms e Ocean Viking : Sono 251 i migranti a bordo della nave Ocean Viking dopo l'ennesimo salvataggio, il terzo in altrettanti giorni che ha fatto salire altre 81 persone a bordo della nave che opera per SoS Mediterranée e Medici Senza Frontiere. Si tratta per lo più di sudanesi, uomini e adolescenti, recuperati da un gommone al largo della Libia. Altre 151 persone Sono a bordo della nave Open Arms, fra cui donne e bambini piccoli. In tutto, denuncia Medici senza ...

Migranti - quarto soccorso per la Ocean Viking. Il gommone si sgonfia - persone in acqua. Ora a bordo sono 356 : Con quelli della Open Arms salgono a 500 le persone soccorse in attesa di un porto. Emergenza a Lesbo: 1500 arrivi in un sol giorno

Migranti - in 400 ancora in mare. Open Arms e Ocean Viking aspettano un porto sicuro : Open Arms e Ocean Viking hanno recuperato in tutto 400 Migranti, e adesso attendono l'indicazione di un porto sicuro per lo sbarco. Per la nave dell'ong spagnola questo sarà l'undicesimo giorno in mare. Gli Eavngelici scrivono anche al presidente del Parlamento Ue Sassoli: "Pronti ad accogliere i profughi di Open Arms".Continua a leggere

Migranti - decimo giorno a bordo della Open Arms : situazione medica critica. E intanto la Ocean Viking continua a salvare : sono in 250 : È il decimo giorno a bordo per i naufraghi salvati dalla nave dell’Ong Open Arms. L’imbarcazione spagnola il primo agosto ha soccorso nelle acque del mediterraneo 121 Migranti, altri 39 invece quelli fatti salire ieri, recuperati in acque maltesi e raggiunti grazie a una segnalazione di Alarm Phone. Malta ha fatto sapere alla Ong spagnola di essere disponibile allo sbarco degli ultimi 39, ma non degli altri. Una scelta definita ...

Migranti - la Farnesina incalza la Norvegia : 'Spetta a voi dare un porto ad Ocean Viking' : In queste ore si prospetta un braccio di ferro inedito tra Italia e Norvegia riguardo l'assegnazione di un porto sicuro e l'accoglienza di Migranti raccolti da una nave umanitaria. La nave 'Ocean Viking', che nelle scorse ore ha accolto a bordo 85 Migranti è gestita da due organizzazioni francesi, 'Médecins sans frontières' e 'Sos Mediterranée' ma batte bandiera norvegese. In virtù di questo 'status' il nostro Governo, attraverso una nota ...

La Farnesina incalza la Norvegia "Indichi porto per Ocean Viking" : Angelo Scarano La Farnesina mette nel mirino Oslo e chiede l'indicazione di un porto sicuro per lo sbarco per la nave dell'ong battente bandiera norvegese Il braccio di ferro tra il governo italiano e la Ocean Viking prosegue. La nave dellong francese Msf-Sos Mediterranée e battente bandiera norvegese ha a bordo 85 migranti dopo l'operazione di salvataggio nel Mediterraneo. A più riprese ha chiesto un porto sicuro puntando ...

Ocean Viking - la nave della ong salva 85 migranti in mare : Una nave ha effettuato un soccorso in acque internazionali, a 60 miglia dalla Libia. È la Ocean Viking di Medici senza frontiere e Sos Mediterranée, battente bandiera norvegese, che ha preso a bordo 85 persone, inclusi 4 bambini, che erano su un gommone. Salvini ha scritto al ministro per la Giustizia e l'Immigrazione di Olso richiamando il governo alle "proprie responsabilità di Stato di bandiera". (Lapresse) Redazione ?

Migranti - Open Arms salva altre 39 persone. A bordo da 9 giorni ci sono già 121 naufraghi. Viminale : “Divieto d’ingresso a Ocean Viking” : Open Arms nella notte ha salvato altre 39 persone che si trovavano su una barca che stava affondando nella zona Sar maltese. La nave della ong spagnola si trova già da 9 giorni al largo di Lampedusa con 121 naufraghi a bordo, dopo il divieto d’ingresso in acque italiane firmato da Matteo Salvini, quando ha ricevuto da Alarm Phone la segnalazione di un naufragio in corso. A chiedere l’intervento di Open Arms è stata proprio Malta, ma ora La ...

Migranti - Ocean Viking soccorre 80 persone in Libia. Salvini : “Firmo il divieto d’ingresso”. E Open Arms incassa il sostegno di Richard Gere : Ottanta Migranti sono stati soccorsi dalla Ocean Viking e il Viminale ha fatto sapere di essere pronto a vietare l’ingresso in acque italiane. La nave della ong francese, battente bandiera norvegese, era salpata da Marsiglia negli scorsi giorni e giovedì ha risposto all’allarme lanciato da Alarm Phone. Nel frattempo, resta in stallo la situazione della Open Arms, al largo con 120 persone. Per sostenere la ong spagnola è giunto a ...

Migranti - Malta rifiuta di rifornire carburante alla Ocean Viking : la nave di salvataggio non può entrare in acque territoriali : Le autorità maltesi si rifiutano di rifornire di carburante la Ocean Viking, la nuova nave di salvataggio di Sos Mediterranee e Medici senza frontiere, nonostante fossero stati presi precisi accordi in questo senso. A denunciarlo è un portavoce della ong all’agenzia tedesca Dpa. L’intesa era stata confermata da un intermediario – ha detto la fonte – ma poi le autorità marittime maltesi avrebbero informato via radio che non vi ...