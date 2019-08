Non c' è insulto che possa fermarmi | Renzi replica all' attacco di Grillo

Fonte : huffingtonpost

(Di lunedì 12 agosto 2019) “Non c’èche”. Matteosu Facebook torna a parlare della sua proposta di ‘governo istituzionale’. Un’idea, questa, che sta dividendo profondamente il Partito democratico. L’ex premier riferendosi ascrive: “Agli attacchi quotidiani che ricevo dai miei compagni di partito oggi si sommano gli insulti di Beppe. L’uomo che un tempo mi chiamava “ebetino”, adesso mi definisce “avvoltoio”.spiega ancora: “Per la mia immagine e per il mio tornaconto personale sarebbe meglio stare in un angolo ad aspettare lo sfascio. Ma il bene comune viene prima dell’interesse dei singoli. Prima si pensa all’Italia, poi agli interessi di parte. Buona settimana di Ferragosto”.

