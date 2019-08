Nigeriana massacra inserviente in ospedale ma il giudice la scarcera

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 12 agosto 2019) Federico Garau Sono passati solo 3 giorni dall'arresto della violenta straniera: 30 giorni di prognosi all'operatrice del pronto soccorso e strenua resistenza alle operazioni di arresto. Nulla di ciò è servito a trattenerla dietro le sbarre: la 28enne è in attesa di replica alla domanda di asilo Arrestata a Latina solo 3 giorni fa per un'immotivata e violenta aggressione ai danni di un'addetta alle pulizie, la 28enneè tornata in libertà dopo il giudizio direttissimo. In preda ad un folle raptus, la straniera si era avventata contro la sua vittima come una furia. Dopo averla spinta con forza contro un'inferriata facendole sbattere la testa, si era accanita su di lei colpendola con una serie di forti pugni in pieno volto. Ferita e sotto choc, la donna era stata assistita all'interno del medesimopresso cui lavora, il Santa Maria Goretti, ricevendo le ...

