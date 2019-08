Niente auto | né spesa né tv | sciopero dei consumatori contro l' aumento Iva

Ciclismo : Domenico Pozzovivo investito da un’auto in allenamento. Niente Vuelta : frattura al braccio ed alla gamba : Un colpo di sfortuna clamoroso. Proprio quando stava per ritagliarsi uno spazio da assoluto protagonista, dopo mesi da gregario, Domenico Pozzovivo è stato costretto a rinunciare, praticamente alla vigilia, alla Vuelta a España 2019. L’azzurro, che si stava allenando nei pressi di Cosenza, come riportato dal giornale locale quicosenza.it, è stato investito da un’automobile. Il 37enne della Bahrain-Merida, come riportato, stava ...

Maltempo - tornado provoca disastro in Lussemburgo : case e auto danneggiate. “Non avevamo mai visto Niente di simile” [FOTO e VIDEO] : Durante il passaggio di una tempesta di forte intensità, in Lussemburgo si è formato un grande e violento tornado. Il fenomeno si è verificato prima nel nord del dipartimento francese di Meurthe-et-Moselle, a partire dal settore di Longwy al confine con il Lussemburgo, dove le prime notizie indicavano la possibilità di un tornado. tornado che sarebbe poi stato confermato dalle immagini del vortice, che potete vedere nei video in fondo ...

Autonomia - in Calabria bar "devenetizzato" : Niente prosecco del Nord : Autonomia, in Calabria bar "devenetizzato": niente prosecco del Nord I proprietari, in una locandina appesa sulle vetrine del locale, spiegano che la decisione è stata presa per protestare contro il regionalismo differenziato. Iniziative simili anche in altri locali dove si invita a consumare prodotti del ...

La Calabria contro l'autonomia : in bar e ristoranti Niente prodotti del Nord : Giorgia Baroncini Esposti sulle vetrine cartelli rossi con la scritta: "Ristorante selezionato #mangiasud". "Non vogliamo essere tacciati come mantenuti", hanno spiegato Il governo è spaccato sull'autonomia. Tra gli alleati gialloverdi non si arriva a trovare la quadra e il Paese inizia già a spaccarsi. Ora la lotta al regionalismo differenziato passa per la cucina. Commercianti e ristoratori della Calabria hanno infatti iniziato a ...

Google conferma : Niente registrazione schermo e Modalità scura automatica su Android Q : Gli ingegneri di Google hanno tenuto un AMA nel corso del quale hanno risposto ad alcune domande legate alle novità presenti in Android Q. L'articolo Google conferma: niente registrazione schermo e Modalità scura automatica su Android Q proviene da TuttoAndroid.

Calabria - Niente prosecco al bar : così si protesta contro il Veneto dell'autonomia : A Cosenza il gestore di un bar storico lancia l'iniziativa per "devenitizzare la Regione". Cocktail con vini bianchi locali per schierarsi contro l'iniziativa di Zaia che vorrebbe trattenere tutto il residuo fiscale. E infuria la polemica politica

Musica - 16 cantautori per 16 storie suggestive. Non manca Niente (nemmeno gli alieni) : Un’amabile lettura quella de Gli (in)cantautori (D Editore), che incantevole e disincantata al tempo stesso offre una prospettiva del tutto inedita sul mondo della canzone italiana. Il volume, un’antologia di 16 racconti brevi curata da Luca Ferretti e Gianluca Morozzi, è infatti ispirato da alcune delle voci più rappresentative del panorama cantautorale nostrano. Si parte, nell’introduzione, dagli assenti, tra cui spiccano nomi del calibro di ...

Legge 104 e auto per disabili non a carico - Niente agevolazioni per l’AdE : Legge 104 e auto per disabili non a carico, niente agevolazioni per l’AdE I titolari di Legge 104 hanno diritto ad alcune agevolazioni. Tra queste spicca l’Iva agevolata al 4% sull’acquisto di un veicolo, a patto che si rispettino determinate condizioni. Come spiega l’Agenzia delle Entrate, si applica l’Iva al 4% (anziché al 22%) sull’acquisto di autovetture nuove o usate, con cilindrata fino a 2000 cm cubici (se alimentati a benzina) o 2800 ...

Bollette 28 giorni : Niente rimborsi automatici per le compagnie - cosa fare : Bollette 28 giorni: niente rimborsi automatici per le compagnie, cosa fare Continua la battaglia contro gli operatori telefonici che hanno applicato le Bollette a 28 giorni ai propri utenti, salvo poi essere costretti a pensare a modalità di rimborso da una delibera Agcom. Il Consiglio di Stato si è infatti pronunciato recentemente contro i ricorsi presentati dalle compagnie, e in particolare da Vodafone, Wind 3 e Fastweb, mentre per Tim si ...

Denunce - autodifesa e porto d’armi : Niente ha salvato Debora dal femminicidio : Aveva denunciato lo stalking, le minacce, l'incendio del suo locale, aveva preso lezioni di kickboking e si era fatta rilasciare un porto d'armi, ma è stato tutto inutile. Debora Ballesio, 40 anni, si era trasformata in una specie di Nikita, ma è stata uccisa mentre si esibiva al karaoke, in mezzo alla gente. Il messaggio che passa all'indomani del femminicidio di Savona, è triste e ineluttabile: nessuna misura mette una vittima al riparo dal ...

Alitalia - Di Maio : “Atlantia vuole fare un’offerta? Va bene - ma Niente scambi con concessioni autostradali” : “Su Atlantia c’è una procedura del Mit che parla chiaro, bisogna avviare la revoca per le concessioni”. Lo ha detto il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, prima di intervenire sul palco del Villaggio Coldiretti a Milano: “I famigliari delle vittime del ponte Morandi devono avere giustizia. Questa gente, con i soldi dei caselli autostradali degli italiani doveva fare la manutenzione del ponte Morandi, non lo ha fatto e il ponte è crollato, ora ...

Autostrade - il ministero dei Trasporti : «Giusta la revoca della concessione». M5S : Niente penali. Ma i tecnici frenano : La Commissione tecnica del ministero dei Trasporti: il crollo del ponte Morandi configura un «grave impedimento». Di Maio: «Avanti come un treno». Ma il report: «Possibile che Aspi chieda il pagamento di rimborsi. E che le ottenga»

Autostrade : Niente rincari estivi e Di Maio promette revoca concessione ai Benetton : Fino al 15 settembre non ci saranno rincari sulle Autostrade. Questo è stato già stabilito ed è ormai certo. Ora, però, il vicepremier Luigi Di Maio torna a prendere di petto la questione della revoca della concessione alla famiglia Benetton, al momento a capo del gruppo che gestisce Autostrade per l'Italia. In seguito al disastro del Ponte Morandi, il Ministro si dice convinto che non è concepibile lasciare alla gestione della rete autostradale ...

Autostrade - Niente aumento (per ora) : pedaggi bloccati fino a settembre : Il cda di Autostrade per l'Italia ha deciso di sospendere gli aumenti fino al 15 settembre 2019 per favorire gli spostamenti...