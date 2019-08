NBA – Svelato il calendario 2019-20 | quanto spettacolo nell’opening night e a Natale | le

Fonte : sportfair

(Di lunedì 12 agosto 2019) E’ tutto pronto per la nuova stagione di NBA:oggi il-20 Dopo il Mondiale di basketgli appassionati della palla a spicchi non si annoieranno: il 22 ottobre inizia infatti il nuovo campionato di NBA! Una stagione apertissima senza una vera favorita, dopo il titolo conquistato dai Raptors, grazie ai tanti colpi di mercato estivi che hanno dato molto equilibrio tra le squadre. L’NBA haoggi ildella nuova stagione, che prevede 1230 partite, con un inizio imperdibile: nella opening, i campioni in carica dei Toronto Raptors sfideranno i New Orleans Pelicans, mentre LeBron James, affiancato da Davies, disputerà il primo derby losangelino, con i Lakers che affrontano i Clippers. Perriguarda gli italiani, gli appassionati di NBA dovranno segnarsi sulla data del 1 novembre, quando Melli debutterà nella ...

