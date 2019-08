Napoli | quasi fatta per Lozano del Psv | lo zampino di Raiola | affare da 80 milioni

CorrSport : Quasi fatta per Lozano - sarà il quarto acquisto del Napoli : Lozano e oramai alla porta. Secondo il Corriere dello Sport il messicano è in arrivo a Napoli, contratto orami definito, mancano solo gli ultimi dettagli. “Un network d’amore. Di stima e apprezzamenti: i like, mi piace, l’espressione più utilizzata. Attraverso una telecamera: «Conosciamo bene il valore di Lozano», il messaggio di De Laurentiis da Miami, in inglese. Oppure a mezzo social: con un like, appunto, cioè quello che l’attaccante ...

Calciomercato Napoli : Lozano sarebbe quasi degli azzurri per 42 milioni di euro : Secondo i vari media messicani, Lozano sarebbe un calciatore del Napoli in quanto la trattativa con il Psv si sarebbe conclusa positivamente. Infatti, sembrerebbe che sia stato superato anche lo scoglio dei diritti d'immagine, notoriamente complicato quando l'interlocutore è il patron azzurro. Inoltre, i partenopei dovrebbero sborsare l'intero valore della clausola rescissoria che è pari a 42 milioni di euro, senza nessuno sconto. L'esterno ...

Nicolas Pepè al Napoli - il bomber che giocava in porta costa quasi come Cristiano Ronaldo : «Cristiano Ronaldo ha una certa età e spendere così tanto per un solo cartellino può ritorcersi contro», aveva detto un anno fa il presidente del Napoli De Laurentiis in merito all' acquisto più costoso della storia di Serie A (117 milioni, 105 di cartellino e 12 di commissione). Evidentemente qualc

Alvino : “Napoli attivissimo sul mercato in uscita - quasi fatta per la cessione del brasiliano” : Carlo Alvino, riporta la notizia dell’imminente cessione di Vinicius Morais al Benfica. Le sue dichiarazioni : “Il Napoli continua a lavorare sul mercato in uscita. Uno dei papabili è Carlos Vinícius Morais, attaccante brasiliano che sembra pronto a lasciare Napoli proprio nelle prossime ore. Vinicius sarebbe pronto a volare in Portogallo per vestire la maglia del Benfica.” Leggi anche : Repubblica – Napoli-Pépé, offerta ...

Delio Rossi : “Il Napoli vuole avvicinare la Juventus - i bianconeri però hanno quasi terminato il proprio mercato” : Delio Rossi allenatore, è intervenuto sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli soffermandosi sul Napoli che verrà : ” Il Napoli con Koulibaly e Manolas potrà giocare con la difesa più alta perché sono difensori molto veloci. Questa coppia permetterà alla squadra di spingere tanto, soprattutto con gli esterni di difesa. Juve? Il mercato non è ancora cominciato, è difficile proiettarsi alla pRossima stagione. La Juve, a differenza ...

Pedullá annuncia : “Quasi fatta per la prima cessione in casa Napoli - i dettagli” : Alfredo Pedullà, esperto di calciomercato, attraverso il proprio sito ufficiale rivela che la trattativa per portare Hysaj a Madrid sponda colchoneros è entrata nel vivo : “Elseid Hysai si sposa domani in Albania e molto presto avrà notizie molto importanti per il suo futuro. L’ Atletico Madrid avrebbe alzato la proposta al Napoli, arrivando ai 20 milioni, cifra che il club di De Laurentiis ritiene giusta o quasi per la ...