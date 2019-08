Mr Crocodile Dundee film stasera in tv 12 agosto | cast | trama | curiosità | streaming

Fonte : cubemagazine

(Di lunedì 12 agosto 2019) Mrva in ondain tv lunedì 122019 in onda in prima serata su Rete 4. Di seguito ecco, scheda,, trailer, alcunesule dove vederlo in. SCOPRI COSA C’È IN TV Mrin tv:e scheda TITOLO ORIGINALE:GENERE: CommediaANNO: 1986REGIA: Peter Faiman: Paul Hogan, Linda Kozlowski, John Meillon, Michael Lombard, David Gulpilil, Ritchie Singer, Maggie Blinco, Mark Blum, Terry Gill, Peter TurnbullDURATA: 95 Minuti Mrin tv:Ecco ladeloggi in tv. Mick, soprannominato Mr., fa la guida per cacciatori di coccodrilli nelle selvagge savane dell’Australia. Durante una di queste spedizioni viene attaccato da un coccodrillo che distrugge l’imbarcazione e lo ferisce gravemente a una gamba. Questa disavventura ...

LaStampa : Lunedì sera con Tom Hardy in cerca di riscatto e lo stravagante Mr. Crocodile Dundee. - cineblogit : Stasera in tv: 'Mr. Crocodile Dundee' su Rete 4 - carmenFashionCr : Stasera in tv: 'Mr. Crocodile Dundee' su Rete 4 #cinema -