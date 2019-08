MotoGp – Rinnovata la partnership fra Dorna Sports e KTM | contratto prolungato fino al

MotoGp - Alberto Puig su Jorge Lorenzo : “Tornerà con rinnovata motivazione. E’ un campione” : La classe MotoGP è giunta al giro di boa. Al Sachsenring (Germania), Marc Marquez ha dato una grande dimostrazione di forza, conquistando il quinto successo stagionale (il decimo sul tracciato tedesco in carriera) e aumentando il vantaggio in classifica generale nei confronti del ducatista Andrea Dovizioso, giunto solo quinto. Le 58 lunghezze che separano il forlivese dall’iberico sono un tesoretto importante per quest’ultimo, frutto ...