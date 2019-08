MotoGP | Johann Zarco e la KTM si separano | il francese lascerà la squadra austriaca al

Fonte : oasport

(Di lunedì 12 agosto 2019)e KTM: un matrimonio che non ha funzionato. Al termine del fine settimana a Spielberg (Austria), arriva l'annuncio che il pilotadie lanon continueranno il loro rapporto. L'ex campione del mondo della Moto2 (2015-2016), infatti, ha avuto e sta avendo serie difficoltà nell'adattarsi alle caratteristiche della RC16 e, nonostante il team abbia fatto di tutto per assecondare le sue esigenze, i risultati non sono stati all'altezza della situazione, anche nel confronto con il compagno di team Pol Espargaró. Per questa ragioneha chiesto la rescissione del contratto che lo legava alla scuderia per un altro anno, onorando l'accordo fino al termine di questo campionato. Resta da vedere chi sarà in sella alla KTM nel 2020.

