Mostra del cinema di Venezia 2019 I 10 documentari da non perdere

FIFA 20 : immagini e filmati dalla beta Mostrano alcune delle novità introdotte : Dopo le prime immagini del Piemonte Calcio (aka Juventus), ecco altri scatti e filmati trapelati dalla beta di FIFA 20. Come ogni anno infatti i giocatori si sono riversati sui social per postare immagini e filmati, rivelando aspetti della produzione non emersi finora dal materiale promozionale pubblicato da EA.In particolare i fan di FIFA Ultimate Team potrebbero essere interessati alle nuove sequenze che accompagnano i pack opening. Nel video ...

Ricky Martin Mostra per la prima volta il volto (bellissimo) della figlia Lucia : Ricky Martin e Jwan Yosef, primo red carpet mano nella manoRicky Martin e Jwan Yosef, primo red carpet mano nella manoRicky Martin e Jwan Yosef, primo red carpet mano nella manoRicky Martin e Jwan Yosef, primo red carpet mano nella manoRicky Martin e Jwan Yosef, primo red carpet mano nella manoRicky Martin e Jwan Yosef, primo red carpet mano nella manoRicky Martin e Jwan Yosef, primo red carpet mano nella manoRicky Martin e Jwan Yosef, primo red ...

'American Skin' e 'Beyond the Beach' completano la 76^ Mostra del Cinema di Venezia : Saranno presentati in prima mondiale e si tratta di due accurati lavori che attraversano entrambi il tema del dolore innocente. "American Skin" dello statunitense Nate Parker e "Beyond the Beach, the hell and the hope", dell'inglese Graeme A.Scott completano nella sezione Sconfini la programmazione della 76^ Mostra Internazionale di Arte Cinematografica che si svolgerà al Lido di Venezia dal 28 agosto al 7 settembre. Parker che è regista, ...

La Mostra per i 200 anni dalla nascita della regina Vittoria - : Francesca Rossi Una mostra straordinaria a Buckingham Palace celebra il bicentenario della nascita della regina Vittoria, a cui va il merito di aver reso la residenza nel cuore di Londra un simbolo ben riconoscibile della Corona britannica La regina Vittoria (1819-1901) ha scritto le pagine di Storia di un’epoca intera. Ha governato con fierezza un impero che, dopo di lei, avrebbe iniziato a dare segni di cedimento, per poi ...

Nuove immagini di Borderlands 3 Mostrano alcune delle creature che incontreremo su Eden-6 : Gearbox ha pubblicato una nuova serie di immagini per l'atteso Borderlands 3. Questi nuovi screenshot mostrano le ambientazioni e alcuni degli animali che i giocatori incontreranno su Eden-6. Vi daranno anche un'idea della grafica che potete aspettarvi da questo nuovo gioco della serie.Borderlands 3 promette di essere un titolo davvero ambizioso e molto vasto (più grande di Borderlands 2), incentrato sulla trama, caratterizzato da personaggi ...

Cannabis - per la prima volta diMostrato che altera la chimica del cervello e il rischio psicosi : Per la prima volta, gli scienziati sono riusciti ad osservare l'alterazione provocata dalla Cannabis nella risposta cerebrale legata alla dopamina nei soggetti altamente a rischio psicosi. Vediamo insieme cos'è la dopamina, i dettagli di questa scoperta e l'importanza del ruolo della Cannabis sul nostro cervello.Continua a leggere

Il primo trailer di gioco di Liberated mette in Mostra una rivoluzione del fumetto digitale : Guarda il primo trailer di gioco di Liberated, una graphic novel completamente giocabile in stile tech-noir; presto disponibile per PC su GOG e Steam, per Nintendo Switch, con le versioni per PlayStation 4 e Xbox One previste a seguire. Sperimenta la narrazione di un fumetto realizzato a mano che, senza soluzioni di continuità, diventa un gioco pienamente giocabile in cui ti troverai a lottare per ciò che è ...

Alfa Romeo - Il taxi del Biscione in Mostra al Museo di Arese : Può sembrar strano, pensando alla tradizione sportiva del marchio, ma nella storia dellAlfa Romeo non sono mancati mezzi da lavoro, bus e proposte per la mobilità urbana, come il New York taxi, che i visitatori del Museo di Arese potranno ammirare il 24 e il 25 agosto.Da concorso. Tra i più curiosi prototipi del Biscione, questa concept viene ideata nel 1976 da Giorgetto Giugiaro per partecipare a un concorso promosso dal Museum of Modern Art ...

Elisa Isoardi in spiaggia Mostra più del dovuto. E il dettaglio sexy non sfugge nella foto : In attesa di rivederla in tv, i tanti ammiratori di Elisa Isoardi si godono il suo privato e le sue vacanze su Instagram. La conduttrice che a settembre ritroveremo al timone de La prova del cuoco e, stando alle indiscrezioni, forse anche nel cast della prossima edizione di Ballando con le stelle, è molto attiva sui social e qualche giorno fa è tornata con due scatti. Nel primo ecco Elisa seduta in spiaggia con il suo barboncino mentre è intenta ...

Le fotocamere di Google Pixel 4 XL si Mostrano nei nuovi render delle cover : Google Pixel 4 XL è comparso in una serie di nuovi render provenienti da produttori di cover che si soffermano sul retro del device. L'articolo Le fotocamere di Google Pixel 4 XL si mostrano nei nuovi render delle cover proviene da TuttoAndroid.

FIFA 20 : Un video Mostra il gameplay del nuovo simulatore calcistico : Durante la fase finale della FIFA eWrold Cup che si sta svolgendo a Londra EA Sports ha divulgato il primo video che mostra il gameplay di FIFA 20. La squadra dei campioni deuropa in carica del Liverppol e la plurititolata squadra spagnola del Real Madrid si affrontano in questo primo video ufficiale. Ricordiamo che la versione mostrata all’evento non è definitiva e potrebbe cambiare... Source

Usare ‘transgender’ come insulto fa male a tutti. E ciò che è accaduto a Laura Pradelska lo diMostra : di Margherita Cavallaro L’altro giorno, Laura Pradelska ha espresso su Twitter sconcerto e rabbia per un episodio accadutole in uno degli Zara di Oxford Street a Londra. Un gruppo di donne hanno cercato di tagliare la fila, una signora ha chiesto al gruppo di non farlo, loro hanno iniziato a insultarla, Laura l’ha difesa e il gruppo ha iniziato ad attaccare verbalmente anche lei chiamandola, tra le altre cose, grassa, racchia e passeggiatrice da ...

La fine dell’accordo sui missili diMostra che i trattati servono ancora : E’ finita l’epoca del trattato sui missili tra Russia e Stati Uniti e quelle regole, così come Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev le avevano stabilite nel 1987, da ieri non sono più in vigore. “E’ obsoleto”, ha detto Donald Trump a febbraio, e i russi hanno concordato in silenzio, continuando a viola

Temptation Island 2019 - Massimo Colantoni parla della sua ex Ilaria : "Ha professato un amore folle per me - ma non l’ha diMostrato con i fatti" : Il percorso di Massimo Colantoni a Temptation Island si è concluso drasticamente con la fine della storia insieme alla sua ormai ex fidanzata Ilaria Teolis. Le 4 settimane l'uno lontano dall'altra hanno portato ad un esito infelice per la coppia che ha confermato (separatamente) la fine della storia anche durante lo speciale "Un mese dopo" andato in onda martedì 30 luglio su Canale 5.Dalle pagine del magazine di Uomini e Donne Massimo ...