Morta Giovanna Borbonese | la proprietaria dello storico marchio di borse stroncata da un

Lutto nella moda : la “signora delle borse” Morta a 56 anni. Addio a Giovanna Borbonese : Lutto nel mondo della moda. Il mondo della moda piange Giovanna Borbonese, figlia di Umberto Borbonese, lo stilista torinese che negli anni ‘50 lanciò il famoso marchio di borse. Giovanna Borbonese, che aveva iniziato a lavorare con il padre da ragazza, era laureata in architettura. Da lui aveva ereditato la creatività e il gusto per tutto ciò che è bello. La donna era malata: la sua malattia non era durata a lungo ma se l’è portata via ...

Giovanna Borbonese è Morta dopo una malattia : ecco chi era : Giovanna Borbonese è morta dopo una malattia: ecco chi era È morta a soli 56 anni Giovanna Borbonese, figlia di Umberto, da cui aveva ereditato il marchio delle borse in occhio di pernice. La causa della sua dipartita, avvenuta così presto, è da addursi a una malattia, che tuttavia per il momento non è ancora nota, ma che ha portato via Giovanna, soprannominata “la signora delle borse”. Andiamo a vedere chi era in un breve profilo biografico. ...

Morta Giovanna Borbonese - la signora delle borse aveva 56 anni : Addio a Giovanna Borbonese, figlia di Umberto Borbonese, lo stilista torinese che negli anni Cinquanta lanciò il famoso marchio di borse in occhio di pernice. Laureata in architettura, aveva iniziato a lavorare da ragazza nell’azienda del padre, da cui aveva ereditato il grande estro creativo e il gusto per il bello. A Torino ha gestito il negozio del marchio, famoso in tutto il mondo, sempre amato e frequentato dalle signore torinesi. ...

