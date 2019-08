Miss Italia torna sulla Rai | la serata finale sarà condotta da Alessandro Greco

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Ottant'anni portati con leggerezza, sono quelli di. La prima edizione del concorso, infatti, si svolse nel lontano 1939 anche se all'epoca si chiamava 5000 lire per un sorriso. L'attuale denominazione venne assunta nella prima edizione del dopoguerra, quella del 1946. Dopo tre edizioni andate in onda su La7, lo storico concorso di bellezzasull'ammiraglia delle reti Rai, laandrà infatti in onda su Rai Uno in diretta da Jesolo il prossimo 6 settembre e la conduzione è stata affidata adtra le più belle ragazze d'dunque su Rai Uno dove aveva condotto 'Zero e lode' fino al 2018. L'artista tarantino non ha certamente bisogno di presentazioni, lo ricordiamo per 'Furore' (1997-2001, 2017), oltre che come inviato di 'Carramba che fortuna' e concorrente a 'Tale e quale show', sono solo alcune delle ...

