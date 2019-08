Milano | straniero palpeggia turista 14enne

Fonte : ilgiornale

(Di lunedì 12 agosto 2019) Valentina Dardari L’uomo è stato fermato e denunciato con l’accusa di violenza sessuale Brutta esperienza per una ragazzina di 14 anni in vacanza acon i suoi genitori. La giovaneamericana è statata da un turco di 30 anni con permesso di soggiorno per protezione sussidiaria. Quando la madre della ragazza si è messa a urlare l’uomo ha cercato di fuggire. Gli agenti della Polfer sono però riusciti a individuarlo, fermarlo e denunciarlo per violenza sessuale. Secondo quanto riportato datoday la terribile avventura avrebbe avuto inizio verso le 7,30 del mattino in Galleria dei Mosaici a, in zona stazione Centrale. Una ragazzina di 14 anni è rimasta pochi minuti da sola con la mamma, mentre il padre si era allontanato per andare in bagno. Il 30enne ha approfittato del momento per avvicinarsi alle due donne e palpare la giovane nelle parti ...

