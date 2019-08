Milano Il mercato coperto di Zara torna protagonista della vita dell’Isola

Calciomercato Inter - affare fatto per Lukaku : il belga atteso in nottata a Milano - domani le visite : Romelu Lukaku può ormai definirsi un giocatore dell‘Inter. Il 26enne attaccante belga effettuerà domani le visite mediche con il club nerazzurro, che ha raggiunto l’accordo con il Manchester United per 65 milioni di euro più 13 di bonus. Il giocatore, atteso a Milano in nottata, dovrebbe firmare un contratto quinquennale a 9 milioni a stagione. Scarica o Aggiorna l’App da Google Play per dispositivi Android Scarica o ...

CALCIOMERCATO MILAN NEWS/ L'agente di Correa a Milano : si sblocca? - ultime notizie - : CALCIOMERCATO MILAN NEWS, le ultime notizie: L'agente di Correa arriva a MILANo, accelera la trattativa con l'Atletico Madrid?

Mercato Olimpia Milano – Vicina la risoluzione di James Nunnally : pronto il trasferimento in Cina : James Nunnally pronto a risolvere il suo contratto con l’Olimpia Milano: l’ex Avellino e Fenerbahce firmerà con gli Shanghai Sharks L’arrivo di Ettore Messina sulla panchina dell’Olimpia Milano ha portato con sé diversi cambiamenti. Uno fra tutti riguarda gli status di due dei migliori giocatori della passata stagione, Mike James e James Nunnally. Se per il primo è in atto un vero e proprio braccio di ferro, tra presunte bugie e chiare ...

Calciomercato Inter - Miranda tentato dalla Cina : “Se resto a Milano? Non so…” : “resto all’Inter? Non lo so, sto andando a parlare“. Queste le parole del difensore nerazzurro Joao Miranda prima di entrare nella sede del club a Milano. Si parla di un Interessamento nei suoi confronti da parte dei cinesi dello Jiangsu, l’altra squadra sotto la proprietà di Suning. L’obiettivo è chiudere entro mercoledì, giorno in cui chiuderà il mercato nel paese asiatico.L'articolo Calciomercato Inter, ...

Mercato Olimpia Milano – Michael Roll e Shelvin Mack in arrivo : Mike James in uscita : Doppio colpo in arrivo per l’Olimpia Milano: firmati Michael Roll dal Maccabi Tel Aviv e Shelvin Mack dai Charlotte Hornets. Mike James al passo d’addio Doppio colpo in arrivo in casa Olimpia Milano. Due profili di grande spessore alla corte di Ettore Messina. Ufficiale il biennale che lega Michael Roll, guardia-ala ex Maccabil Tel Aviv al club meneghino. Sistemati gli ultimi dettagli, è arrivata anche la firma su un biennale ...

Mercato Juventus - blitz di Paratici e Cherubini a Milano : ecco perchè : Mercato Juventus – La squadra è in Cina, reduce dalla vittoria ai calci di rigore contro l’Inter, i dirigenti in Italia per preparare le prossime mosse di Mercato. Fabio Paratici e Federico Cherubini, responsabile dell’area sport bianconera e il suo braccio destro, questa mattina erano a Milano al lavoro sulle operazioni in entrata e uscita della società. […] More

Calciomercato Inter - Politano potrebbe lasciare Milano : sarebbe nel mirino della Roma : L'Inter è pronta a disputare la seconda partita di International Champions Cup contro la Juventus, dopo la sconfitta per 0-1 subita contro il Manchester United. A tenere banco, però, erano state le parole rilasciate da Antonio Conte alla vigilia del match con i Red Devils. Il tecnico salentino ha chiesto un'accelerata sul mercato in modo da avere al più presto a disposizione i rinforzi a lui promessi. Il successivo vertice con la proprietà lo ...

Mercato Olimpia Milano – C’è l’accordo con Riccardo Moraschini : biennale con opzione per un terzo anno : L’Olimpia Milano mette a segno un altro colpo di Mercato: direttamente dall’Happycasa Brindisi arriva la guardia Riccardo Moraschini Nuovo colpo in casa Olimpia Milano. Direttamente da Brindisi, alla corte di Ettore Messina arriva la guardia Riccardo Moraschini premiato come miglior giocatore italiano della scorsa Serie A. L’Olimpia Milano lo rende noto tramite un comunicato ufficiale che recita: “la Pallacanestro ...

Volley mercato : Caneschi e Codarin restano a Sora e Trento - Alletti va a Milano : Ultimi colpi di mercato per le squadre che parteciperanno alla Superlega italiana. In vista di una stagione veramente interessante, con il ritorno nel nostro campionato di tanti talenti stranieri come Anderson (premiato MVP nell'ultima Volleyball National League) e Kurek (MVP dello scorso mondiale di pallavolo), tutti i team hanno cercato di rinforzarsi per giocare al meglio la stagione 2019/2020. In questi ultimi giorni sono giunte notizie di ...

Basket - nuovo colpo di mercato per Milano : Aaron White sigla un biennale con l’Olimpia - arriva la nuova ala : nuovo colpo di mercato per l’Olimpia Milano che continua la propria campagna acquisti, la squadra meneghina vuole rafforzarsi per essere competitiva in Eurolega e riconquistare lo scudetto. Aaron White, ala statunitense in uscita dallo Zalgiris Kaunas, ha siglato un biennale con i biancorossi che colmano così il vuoto lasciato da Mindaugas Kuzminskas. Si tratta di un giocatore molto atletico, con delle ottime doti difensive e che punta ...

Calciomercato Inter - Barella è arrivato a Milano : Barella è appena arrivato a Milano. Questa la notizia che conferma l’acquisto del centrocampista da parte dell’Inter. Domani le visite mediche e la successiva ufficialità. Accordo tra Cagliari e i nerazzurri per 45 milioni di euro più bonus, la formula è quella del prestito con obbligo di riscatto. Il calciatore, come confermato a Sky, ha anche ‘rifiutato’ un supplemento di vacanza, a lui dovuto visto che è stato ...

Mercato Olimpia Milano – Arriva Sergio Rodriguez : colpaccio in uscita dal CSKA Mosca : L’Olimpia Milano pronta a mettere le mani su Sergio Rodriguez: la squadra meneghina si assicurerà un profilo di grande esperienza e qualità Il primo grande colpo di Mercato dell’Olimpia Milano è in dirittura d’arrivo. In uscita dal CSKA Mosca, Sergio Rodriguez si sarebbe convinto a firmare con la squadra meneghina guidata dal neo allenatore Ettore Messina. ‘El Chacho’ occuperà lo spot di playmaker, aumentando il tasso tecnico della ...

Calciomercato Inter - Agoumé è a Milano per le visite mediche : Manca solo l’ufficialità per il passaggio di Lucien Agoumé all’Inter. Il calciatore, definito da molti il nuovo Pogba, è a Milano per svolgere le visite mediche. Classe 2002, il centrocampista arriva dal Sochaux per 4,5 milioni di euro. Intanto il suo agente Damiani è nella sede del club nerazzurro per definire gli ultimi dettagli dell’operazione.L'articolo Calciomercato Inter, Agoumé è a Milano per le visite mediche ...