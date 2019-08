Fonte : repubblica

(Di lunedì 12 agosto 2019) Con quelli della Open Arms salgono a 500 lesoccorse in attesa di un porto. Emergenza a Lesbo: 1500 arrivi in un sol giorno

repubblica : Migranti, quarto soccorso per la Ocean Viking. Il gommone si sgonfia, persone in acqua. Ora a bordo sono 356 [news… - 6NiKal : RT @repubblica: Migranti, quarto soccorso per la Ocean Viking. Il gommone si sgonfia, persone in acqua. Ora a bordo sono 356 [news aggiorna… - ingridcapuni : RT @repubblica: Migranti, quarto soccorso per la Ocean Viking. Il gommone si sgonfia, persone in acqua. Ora a bordo sono 356 [news aggiorna… -