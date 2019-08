Meteo | punte di 50 gradi al suolo in alcune aree dell' Italia | Bollino rossi in 11 città

Meteo - caldo estremo sull’Italia : punte di +50°C in alcune aree : La temperature della superficie (non quella dell’aria) è arrivata ieri anche a +50°C in alcune aree dell’Italia. Le zone più roventi sono state Puglia, Sicilia, Sardegna e alcuni punti di Campania, Lazio, Toscana e Marche. I dati sono stati rilevati dal satellite Sentinel 3 del programma Copernicus, di Agenzia Spaziale Europea e Commissione Ue. Le immagini sono state pubblicate su Twitter dal Servizio di gestione delle emergenze ...

Previsioni Meteo - lunedì e martedì di fuoco sull’Italia : +37/+39°C in pianura - punte di +42/+43°C [MAPPE e DETTAGLI] : Stiamo entrando nel vivo della fase super calda da giorni annunciata, la più calda di quest’estate 2019. Quattro giorni, da oggi, sabato 10, di “tribolazione” crescente, con temperature già molto calde, +34/+ 37°C diffusi, ma anche punte di +38/+39°C, e lievitazione progressiva tra domenica, lunedì e martedì, di +2/+3°C, fino a +4°C, entro martedì 13, rispetto ai valori odierni. Complessivamente si configura un sopra media ...

Meteo oggi : Italia nella morsa del caldo africano - punte di 38-40 gradi al centro-sud : nella giornata odierna l'alta pressione africana si rinforzerà ulteriormente e andrà ad interessare con maggiore vigore anche le regioni settentrionali, dove è atteso un aumento generale delle...

Previsioni Meteo 12-13 Agosto : giornate infuocate con punte di +42°C - temporali sulle Alpi [MAPPE e DETTAGLI] : L’Italia si prepara all’infuocata nordafricana. Naturalmente stiamo avvertendo tutti un caldo che da giorni ha preso piede sul Paese, facendo registrare già valori di tutto rispetto in questi giorni: fino a +38°C a +39°C su alcune pianure meridionali e insulari, ma anche del Centro Nord. Ma si andrà oltre…! L’inizio settimana prossimo sarà incandescente. I modelli continuano a propinare, oramai con dati piuttosto ...

Previsioni Meteo : si incendia l’Italia dal 10 al 14 Agosto - clima rovente al centro/sud con punte fino a 43°C [DETTAGLI] : Giornate roventi in vista. Intanto fa già tanto caldo al centro-Sud con temperature massime diffusamente in pianura fra +32 e +35°C, ma punte già ieri sui +38/+39°C sulla Sardegna, +37/+38°C sulla Puglia. Questi valori estremi si replicheranno anche oggi in maniera più estesa sulle regioni meridionali, specie tra Puglia e isole maggiori, e incrementeranno di qualche grado sul resto del centro-Sud entro giovedì 8. Une lieve break ...

Meteo - in arrivo una nuova ondata di caldo : possibili punte di 40 gradi : Quella che è appena iniziata si prevede una settimana piuttosto rovente sul fronte Meteorologico. Infatti, secondo gli ultimi bollettini che i centri Meteo hanno diffuso, una fortissima ondata di caldo sta per colpire il nostro Paese e in generale tutta l'Europa settentrionale. Tale situazione è dovuta alla risalita dell'anticiclone africano, che già da oggi farà sentire i suoi effetti sul nostro territorio nazionale. Le temperature comunque ...

Meteo - da lunedì torna il caldo africano : punte di 38° al Nord : Gianni Carotenuto Il clima relativamente fresco delle ultime settimane sta per lasciare il posto una nuova ondata di caldo africano. A partire da lunedì, temperature in rialzo su tutta l'Italia. L'afa colpirà anche il Nord, dove si toccheranno i 38 gradi Scordatevi pure il fresco delle ultime settimane. Secondo gli esperti de ilMeteo.it, le temperature in linea con le medie stagionali sono destinate ad aumentare a partire da lunedì ...

Meteo - torna il grande caldo : da domenica punte di 40 gradi : Quando tornerà il caldo? Sta già tornando. L'estate torna a fare sul serio dopo gli ultimi giorni di maltempo e temperature ampiamente sotto i 30 gradi: l'alta pressione di...

Meteo infernale! Da venerdì torna il caldo africano - punte di 44 gradi sull'Italia : Negli ultimi giorni il caldo ha allentato la sua morsa sul Nord Italia, ma da venerdì è previsto un nuovo rialzo delle temperature: a Milano, Verona e Bologna si toccheranno i 36°-37°. Ancora peggio al Sud con punte massime di 44 gradi\\ Nuova ondata di caldo africano in arrivo in Italia. La tregua che si sta registrando in questi giorni al Nord e al Centro per effetto di un cedimento della struttura dell'alta pressione africana, ...

Previsioni Meteo Sardegna : tornano caldo e afa - punte di +40°C : caldo e afa torneranno ben presto in Sardegna: la colonnina di mercurio, dopo una breve tregua, tornerà a salire. “L’Isola subisce ancora l’influsso dell’anticiclone con aria calda che risale dal nord Africa. Se sulla Penisola il tempo è in peggioramento, la Sardegna invece è ben inserita nel promontorio anticiclonico che porterà tempo stabile e soleggiato. Nei prossimi giorni si avrà un lievissimo calo delle temperature ...

PREVISIONI Meteo - ANCORA CALDO/ Punte di 36/38° - domani sera temporali al nord? : PREVISIONI METEO, ANCORA CALDO da record in tutta Italia con Punte che toccheranno i 36/38 gradi. Probabili temporali per domani sera

Meteo - ondata di caldo storico : punte di 42 gradi - afa e "disagio fisico" : La massa d'aria rovente di matrice subtropicale ha ormai raggiunto il Mediterraneo e l'Europa occidentale causerà un'imponente ondata di calore in molti Paesi d'Europa. Il picco del caldo, avvertono gli esperti di 3bMeteo.it, è previsto tra le giornate di giovedì 27 e venerdì 28 giugno. Per quanto r

Previsioni Meteo : temperature alle stelle in 6 città italiane con di punte di 41° C : Siamo arrivati in quel periodo dell’anno in cui può capitare che il ministero della Salute lanci l’allarme caldo per i giorni a venire. Il bollettino diffuso dal dicastero indica in particolare la giornata di giovedì 27 giugno come la più difficile climaticamente di questo primo scorcio d’estate 2019. Sarà bollino rosso per 6 città, in particolare al Nord e al Centro. Insomma, nei prossimi giorni i valori termici per quanto riguarda le regioni ...