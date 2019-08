Meteo | oggi caldo estremo al centro-sud | attenzione ai temporali al nord

Domenica rovente a 40 gradi. Ma da Ferragosto arriva la pioggia Meteo : L’anticiclone africano scalda ancora la Penisola, con picchi al Centro-Sud. La morsa dell’afa finirà già in settimana al Nord e poi nel resto d’Italia per il 15 agosto

Meteo Agosto - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : pioggia al Nord - caldo sopra la media al Centro-Sud per tutto il mese : È iniziata un’altra ondata di caldo che sta facendo salire le temperature ben oltre i +30°C in quasi tutta Italia. In particolare, Calabria e Sardegna si stanno già avvicinando ai +40°C. E sembra proprio che il caldo non abbandonerà la penisola per tutto il mese di Agosto, in particolar modo al Centro-Sud, che per il resto del mese avrà temperature sopra la media. Il Nord, invece, sarà interessato da qualche raffreddamento e dal ritorno della ...

Meteo oggi : Italia nella morsa del caldo africano - punte di 38-40 gradi al centro-sud : nella giornata odierna l'alta pressione africana si rinforzerà ulteriormente e andrà ad interessare con maggiore vigore anche le regioni settentrionali, dove è atteso un aumento generale delle...

MotoGP - GP Austria 2019 : le previsioni Meteo per le qualifiche. Timido rischio pioggia a Spielberg : Non dovrebbe piovere durante le qualifiche del GP d’Austria 2019, tappa del Mondiale MotoGP, che andranno in scena sabato 10 agosto a partire dalle ore 14.00. Le previsioni meteo sembrano essere particolarmente confortanti a Spielberg bei Knittelfeld ma attenzione perché le sorprese sono sempre dietro l’angolo come è successo settimana scorsa a Brno per il GP di Repubblica Ceca. Allo Zwelteg dovrebbe splendere il sole per tutta la ...

Meteo Ferragosto col maltempo : “In arrivo freddo - pioggia - grandine e fenomeni estremi” : Giovedì 15 agosto, come accaduto nove volte negli ultimi vent'anni, l'estate cederà il passo a un brusco calo termico con temporali, grandinate e "fenomeni estremi" soprattutto al nord. Non escluse le prime nevicate in alta quota.

Allerta Meteo Veneto : temporali dal pomeriggio di oggi - possibili fenomeni intensi : Il Servizio Meteorologico del Centro funzionale decentrato della Regione Veneto ha reso noto che dal pomeriggio di oggi, mercoledì 7 agosto, a tutta la giornata di domani, giovedì 8 agosto, sono previste precipitazioni associate a temporali. possibili anche locali fenomeni intensi. L'articolo Allerta Meteo Veneto: temporali dal pomeriggio di oggi, possibili fenomeni intensi sembra essere il primo su Meteo Web.

Imperdibili spettacoli astronomici nel weekend : danza dei pianeti e pioggia di Meteore : Due congiunzioni astrali e i picchi massimi di due sciami meteorici impreziosiranno il cielo notturno del prossimo weekend. Apriranno le danze Giove e la Luna, impegnati in una spettacolare congiunzione astrale il 9 agosto; si proseguirà con le piogge di meteore delle delta Aquaridi e delle Aquilidi e si concluderà in bellezza l'11 agosto, col valzer celeste tra il satellite della Terra e Saturno.Continua a leggere

Meteo : violenti temporali oggi al nord - caldo fino a 39°C al sud! : Meteo | L'anticiclone africano inizia a fare sul serio sulle regioni del centro-sud, dove si prepara la terza forte ondata di caldo di questa estate (apice del caldo atteso la prossima settimana). Il...

Previsioni Meteo : oggi domina il sole - qualche temporale pomeridiano al Nord [MAPPE e DETTAGLI] : Inizio settimana all’insegna dell’alta pressione prevalente, tuttavia i massimi barici sono ancora concentrati sull’Ovest del nostro Bacino, quindi anticiclone che protegge l’Italia, ma più con azione periferica. Difatti, qualche infiltrazione di aria più umida atlantica, specie alle medie quote, è presente già da queste ore mattutine soprattutto su parte delle regioni settentrionali alpine e prealpine centro-orientali, ...

F1 - GP Ungheria 2019 : le previsioni Meteo per la gara. Ci sarà il sole - nessun rischio pioggia : La pioggia ha fatto capolino nelle prove libere del GP di Ungheria 2019 e ha minacciato le qualifiche ma è praticamente certo che la gara si correrà su asfalto asciutto. Le previsioni meteo della vigilia non lasciano infatti grandi dubbi in vista dell’evento che andrà in scena domenica 4 agosto alle ore 15.10, a Budapest non c’è il minimo rischio di pioggia: un sonoro 0% di probabilità di acqua che non lascia spazio a ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : le previsioni Meteo per la gara. Ci sarà il sole - nessun rischio pioggia : Dopo un sabato funestato dalla pioggia, è praticamente certo che il GP di Repubblica Ceca 2019 si correrà su asfalto asciutto. Le previsioni meteo della vigilia non lasciano infatti grandi dubbi in vista della gara di MotoGP che andrà in scena domenica 4 agosto alle ore 14.00, a Brno non c’è il minimo rischio di pioggia: un sonoro 0% di probabilità di acqua che non lascia spazio a interpretazioni. Assisteremo dunque a una gara sotto il ...

MotoGP - GP Repubblica Ceca 2019 : le previsioni Meteo per le qualifiche. Pioggia quasi sicura - pole-position bagnata? : Le qualifiche del GP di Repubblica Ceca potrebbero svolgersi sotto l’acqua. Le previsioni meteo della vigilia non sono molto confortanti, la probabilità di Pioggia durante il primo pomeriggio di sabato 3 agosto si aggira attorno al 60% e dunque c’è il concreto rischio che i piloti debbano fare i conti con l’asfalto bagnato nella lotta per la pole-position. I centauri dovrebbero comunque avere la possibilità di testare la ...

F1 - GP Ungheria 2019 : le previsioni Meteo per le qualifiche. Annunciata la pioggia - pole-position sul bagnato? : La pioggia è stata protagonista durante le prove libere del GP di Ungheria 2019, tappa del Mondiale F1 che si disputa nel weekend sul tracciato dell’Hungaroring. L’asfalto bagnato e le temperature leggermente al di sotto della media stagionale hanno complicato la vita ai piloti e hanno fatto saltare in aria i piani delle varie scuderie che non hanno così potuto girare in maniera continua sull’asciutto. I test effettuati oggi, ...

Allerta Meteo Veneto : stato di preallarme fino alle 20 di oggi : Il Centro Funzionale Decentrato della Regione Veneto ha emesso poco fa un bollettino di aggiornamento nel quale, in conseguenza delle precipitazioni occorse nella mattinata odierna, viene decretata la fase di preallarme fino alle ore 20 di oggi sulle zone Vene-H (Piave Pedemontano) e Vene-B (Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone). Sul resto della regione si conferma lo stato di attenzione già decretato ieri. Le previsioni dell’ARPAV indicano per il ...