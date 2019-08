Meteo | il caldo lascia il posto ai temporali al Nord

Meteo : oggi caldo estremo al centro-sud - attenzione ai temporali al nord : SITUAZIONE Meteo | Un flusso fresco di origine atlantica (fresco solo alle medio-alte quote) sta sorvolando il nord Italia in queste ore come dimostrato dai forti temporali di ieri sera e dal clima...

Tra caldo afoso e allerta Meteo : verso Ferragosto con l'Italia spaccata a metà : Le previsioni meteo mostrano un'area di bassa pressione presente sull'Europa occidentale che da oggi interesserà, seppur...

Previsioni Meteo 12 agosto : temperature torride - ma da domani il caldo darà una tregua : Quella di oggi, lunedì 12 agosto, sarà una nuova giornata all'insegna del caldo torrido con temperature che sfioreranno i 40 gradi. Da domani però il meteo darà una tregua, almeno al nord.Continua a leggere

Meteo Ferragosto - gli ultimi aggiornamenti : Lunedì e Martedì il picco del caldo africano - ma per il 15 cambia tutto : E’ stata una domenica caldissima su gran parte d’Italia e soprattutto al Centro e al Sud dov’è stata una giornata di fuoco. Le temperature massime hanno raggiunto +40°C a Benevento, Orvieto e Marsciano, +39°C a Foggia, Sassari, Empoli e Taurisano, +38°C a Firenze, Trapani, Caserta, Guidonia, Cosenza, Gualdo Tadino, Iglesias, Marina di Ginosa, Tuglie, Nardò e Grottaglie, +37°C a Roma, Perugia, Prato, Avellino, Siracusa, ...

Meteo Italia - centro/sud nella morsa del caldo africano : +40°C in Umbria - ma incombe il maltempo al Nord : L’Italia è attanagliata nella morsa del caldo africano: l’ennesima ondata di calore è caratterizzata da temperature elevatissime e afa. Oggi le città più calde sono state quelle umbre, con gli oltre 40 gradi a Foligno, Marsciano e Massa Martana. In base alle rilevazioni del centro funzionale della Protezione civile regionale, questa è stata finora la giornata più calda dell’estate. A Perugia il termometro ha toccato i 38,5 ...

Meteo Protezione Civile - allerta per Lunedi' 12 Agosto : Italia divisa fra caldo molto intenso e forti temporali : Nella giornata di domani, Lunedì 12 Agosto, avremo da una parte ancora caldo molto intenso, con il picco di questa ondata di calore al centro-sud, dall'altra un lieve cedimento barico sul Nord...

Allerta Meteo - pericolosissima convergenza di maltempo sulle Alpi : allarme alluvioni al Nord - altri 3 giorni di super caldo al Centro/Sud. Cambia tutto a Ferragosto : Allerta Meteo – Una nuova violenta ondata di maltempo sta per abbattersi sull’Italia settentrionale: tra oggi pomeriggio e Martedì mattina temporali molto forti colpiranno tutta l’area Alpina e in modo particolare la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia e il Trentino Alto Adige. I fenomeni saranno molto violenti soprattutto domani, Lunedì 12 Agosto, ed è elevato il rischio di alluvioni lampo con frane, smottamenti e ...

Previsioni Meteo domenica 11 agosto - caldo torrido e temperature in aumento fino ai 40 gradi : caldo torrido e temperature altissime, che raggiungeranno anche i 40 gradi: le Previsioni meteo per domenica 11 agosto evidenziano una giornata in cui sarà ancora il caldo a farla da padrone. Poche le piogge previste in tutta Italia, con bel tempo su quasi tutta la Penisola. Continuano ad aumentare, in alcune zone, le temperature minime e massime.Continua a leggere

Meteo - il nowcasting di MeteoWeb : sole e tanto caldo - fino a 38/39°C. Qualche rovescio su Alpi e Prealpi [MAPPE] : Sabato di caldo intenso e assolato su gran parte del Paese. Una certa attività cumuliforme ha interessato e sta interessando ancora le aree Alpine e preAlpine, con nubi irregolari, locali addensamenti e Qualche rovescio sparso qua e là magari anche Qualche isolato temporale, ma fenomeni di poca consistenza. Nubi cumuliformi un po’ più sviluppate in verticale, hanno interessato anche i rilievi del Potentino con Qualche isolato acquazzone, ...

Meteo Agosto - le Previsioni dell’Aeronautica Militare : pioggia al Nord - caldo sopra la media al Centro-Sud per tutto il mese : È iniziata un’altra ondata di caldo che sta facendo salire le temperature ben oltre i +30°C in quasi tutta Italia. In particolare, Calabria e Sardegna si stanno già avvicinando ai +40°C. E sembra proprio che il caldo non abbandonerà la penisola per tutto il mese di Agosto, in particolar modo al Centro-Sud, che per il resto del mese avrà temperature sopra la media. Il Nord, invece, sarà interessato da qualche raffreddamento e dal ritorno della ...

Previsioni Meteo per il weekend : locali temporali su Alpi - forti domenica pomeriggio. Tanto sole e caldo altrove - fino a +40°C [MAPPE] : Con oggi ha inizio la fase più rovente di quest’estate 2019. Il promontorio anticiclonico nordafricano, già presente da giorni su gran parte del Mediterraneo centrale e dell’Italia, inizia a spingere con veemenza, portando il valore geo-potenziale di 588 dam alla quota convenzionale di 5000 m, fin verso la Sardegna, il Tirreno centrale e anche la Campania. Il radiosondaggio di Pratica di Mare, vicino Roma, traccia uno zero termico ...

Meteo oggi : Italia nella morsa del caldo africano - punte di 38-40 gradi al centro-sud : nella giornata odierna l'alta pressione africana si rinforzerà ulteriormente e andrà ad interessare con maggiore vigore anche le regioni settentrionali, dove è atteso un aumento generale delle...