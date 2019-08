Meteo Ferragosto 2019 | 13 | 14 | 15 agosto | le previsioni del tempo sull’Italia

Meteo - Ferragosto con pioggia e grandine al Nord : Stop al caldo africano. Dopo il weekend rovente, che ha visto picchi anche di 40 gradi in diverse zone della Penisola, in Italia torna il maltempo. Brusco calo delle temperature tra mercoledì e giovedì in quasi tutte le Regioni, dopo una domenica ritenuta la più calda dell'anno. Al Nord, per Ferragosto, è attesa un'ondata di grandine e temporali. Qualche nube innocua sugli Appenini, nessun problema invece nelle pianure del Centro-Sud dove ...

Tra caldo afoso e allerta Meteo : verso Ferragosto con l'Italia spaccata a metà : Le previsioni meteo mostrano un'area di bassa pressione presente sull'Europa occidentale che da oggi interesserà, seppur...

Meteo Ferragosto - gli ultimi aggiornamenti : Lunedì e Martedì il picco del caldo africano - ma per il 15 cambia tutto : E’ stata una domenica caldissima su gran parte d’Italia e soprattutto al Centro e al Sud dov’è stata una giornata di fuoco. Le temperature massime hanno raggiunto +40°C a Benevento, Orvieto e Marsciano, +39°C a Foggia, Sassari, Empoli e Taurisano, +38°C a Firenze, Trapani, Caserta, Guidonia, Cosenza, Gualdo Tadino, Iglesias, Marina di Ginosa, Tuglie, Nardò e Grottaglie, +37°C a Roma, Perugia, Prato, Avellino, Siracusa, ...

Domenica rovente a 40 gradi. Ma da Ferragosto arriva la pioggia Meteo : L’anticiclone africano scalda ancora la Penisola, con picchi al Centro-Sud. La morsa dell’afa finirà già in settimana al Nord e poi nel resto d’Italia per il 15 agosto

Allerta Meteo - pericolosissima convergenza di maltempo sulle Alpi : allarme alluvioni al Nord - altri 3 giorni di super caldo al Centro/Sud. Cambia tutto a Ferragosto : Allerta Meteo – Una nuova violenta ondata di maltempo sta per abbattersi sull’Italia settentrionale: tra oggi pomeriggio e Martedì mattina temporali molto forti colpiranno tutta l’area Alpina e in modo particolare la Valle d’Aosta, il Piemonte, la Lombardia e il Trentino Alto Adige. I fenomeni saranno molto violenti soprattutto domani, Lunedì 12 Agosto, ed è elevato il rischio di alluvioni lampo con frane, smottamenti e ...

Previsioni Meteo : si cambia per FERRAGOSTO. Calo termico di 10°C e tutto ritorna in norma [MAPPE e DETTAGLI] : Modelli matematici oramai tutti concordi: il giorno di Ferragosto segnerà la fine dell’incubo caldo. A dire il vero un Calo importante al Centro Nord ci sarà già nel corso della vigilia, nell’ordine di -4/-6°C, meno apprezzabile al Sud, tuttavia pur presente. Ma la giornata di Ferragosto sancirà definitivamente la fine di valori over 35°C su tutte le pianure, anche su quelle meridionali. Si concretizzerà, infatti, un cavo ...

Meteo - le Previsioni per la settimana di Ferragosto : i dettagli giorno per giorno [MAPPE] : Gli italiani sono in gran parte in vacanze e i prossimi 7/8 giorni, a partire da domani, si annunciano favorevolissimi atmosfericamente. Va detto, tuttavia, che il troppo storpia e quindi anche l’eccessivo caldo potrebbe determinare disagi. C’è da aggiungere che, localmente, specie per i vacanzieri montani alpini e prealpini, spesso potrebbero infastidire rovesci o temporali. Diamo uno sguardo, quindi, all’evoluzione, giorno ...

Previsioni Meteo : la "fake news" dell'estate finita a Ferragosto - ecco cosa succedera' : TANTA CONFUSIONE SUL WEB | A meno di una settimana da Ferragosto iniziano a suscitare un certo interesse le Previsioni del tempo, in vista del "clou" delle festività estive. Ed ecco che,...

Meteo - in arrivo la bufera di Ferragosto : brusca frenata per l'estate Previsioni : Il caldo estivo sembra stia per andare in vacanza. Da queste ore fino a Ferragosto ci saranno dei cambiamenti climatici, anche considerevoli, d'altronde, come fanno sapere i metereologi de...

Previsioni Meteo per la settimana di ferragosto : Roma - Le ultime proiezioni per la settimana di ferragosto sono ancora orientate verso un tipo di tempo che potrebbe risultare a tratti instabile. Però poiché la maggior parte degli indici atmosferici sono cambiati in pochi giorni, la situazione ci impone di essere cauti e non dare ancora nulla per scontato, tutto potrebbe ancora accadere. Tra l'altro parliamo di un'intera settimana e di quelli che potrebbero essere solo un ...

Meteo - in arrivo la bufera di Ferragosto. Le previsioni per il momento top dell’estate : Se dovete ancora prenotare le vostre vacanze e state pensando di farlo proprio per Ferragosto, aspettate un attimo, leggete bene questo articolo, informatevi a dovere e poi agite. Perché quello che si legge sulle previsioni Meteo sono tutt’altro che buone notizie e se state aspettando di rilassarvi un po’ al mare dopo un anno di lavoro, potreste rimanere delusi. Il caldo estivo infatti sembra prendersi una pausa, un brusco stop. I Meteorologi ...