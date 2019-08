Mercato Napoli | dopo Lozano il Napoli affonderá su Icardi | ecco quale potrebbe essere la

CalcioMercato Napoli – Accordo con il PSV per Lozano : resta il nodo sui diritti d’immagine - si inserisce il Monaco… : Il Napoli ha trovato l’Accordo con il PSV per Hirving Lozano su una base di 42 milioni, manca ancora quello sui diritti d’immagine con il giocatore: il Monaco prova ad inserirsi Il Napoli ha trovato l’Accordo con il PSV per Hirving Lozano. La conferma arriva dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio che dà l’Accordo siglato sulla base di 42 milioni di euro da versare in più tranche al club olandese. restano invece da limare gli ultimi ...

CalcioMercato LIVE - tutte le trattative di lunedì 12 agosto in DIRETTA : Icardi al Napoli? Darmian vicino all’Inter : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno agli appassionati di calcio: lunedì 12 agosto dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione. OASport vi ...

CalcioMercato - le ultime : Lozano è del Napoli ed il colpo può essere doppio - l’attaccante per la Samp ed i nomi della Fiorentina : Svolta nelle ultime di Calciomercato per quanto riguarda alcuni club del campionato di Serie A. Il Napoli è pronto a piazzare il colpo Lozano, nonostante l’infortunio di ieri sarà il messicano il nuovo attaccante per il tecnico Carlo Ancelotti, un calciatore di sicuro talento ed in grado di fare la differenza, il presidente De Laurentiis pagherà al Psv la clausola rescissoria da 42 milioni di euro, per il calciatore previsto un ...

CalcioMercato 11 agosto : Inter-Dzeko - si entra nel vivo. Napoli - mistero James Rodriguez. Juve - Sarri tiene Dybala : Calciomercato 11 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi domenica 11 luglio. INTER– Dopo Lukaku, l’Inter si prepara all’affondo per Dzeko. L’attaccante della Roma resta il primo obiettivo offensivo dopo l’ufficialità del centravanti belga. Tutto dipenderà dalla volontà della Roma. Napoli– James Rodriguez resta in stand-by. L’attaccante colombiano potrebbe vestire la maglia azzurra solamente di ...

CalcioMercato 10 agosto : Juve - Higuain resta? Napoli - passi avanti per Lozano. Inter-Dzeko - si chiude : Calciomercato 10 agosto- Ecco tutte le trattative di oggi sabato 10 agosto. JuveNTUS– Continua a tenere banco il possibile scambio alla pari tra Icardi-Dybala. Tuttavia, come riportato nelle ultime ore, Paratici sarebbe pronto a mettere il veto alla cessione del numero 10 argentino. Novità anche sul fronte Higuain, il Pipita potrebbe essere confermato. INTER– passi […] L'articolo Calciomercato 10 agosto: Juve, Higuain resta? ...

CalcioMercato Napoli News/ James - Lozano e il ritorno di Zapata? - ultime notizie - : Calciomercato Napoli News: James Rodriguez e Hirving Lozano sono due obiettivi dichiarati, attenzione poi al possibile ritorno di Duvan Zapata.

CalcioMercato Napoli - per il CdS 'Lozano sarà il quarto acquisto - mancano solo le firme' : Il Napoli si starebbe preparando a concludere il suo quarto acquisto di mercato. Giungerà dopo Manolas, Elmas e Di Lorenzo, recentemente approdati in azzurro. Il nome è quello di Hirving Lozano, attaccante messicano in forza al PSV, a lungo seguito dalla dirigenza napoletana. A rivelarlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Mancherebbero solo i dettagli per l'approdo dell'attaccante in azzurro. Dopo varie incomprensioni tra la società ...

Serie A - i possibili 11 al termine del Mercato : colpacci in attacco di Juve - Milan - Inter e Napoli - mosse di Torino e Samp [FOTO] : FORMAZIONI Serie A – Le ultime ore in Serie A sono state ricche di emozioni, fino al 2 settembre si attendono altre mosse importanti ed in grado di cambiare gli schieramenti per la prossima stagione. In particolar modo a tenere banco è il valzer che riguarda gli attaccanti, in arrivo il bis dell’Inter ma Juventus, Napoli e Milan sono pronte a rispondere con colpi di assoluto livello. Situazione bloccata invece in casa Roma, i ...

CALCIOMercato Napoli NEWS/ Lozano vicino - pazza idea Milinkovic - ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, tutte le ultime notizie sulle trattative degli azzurri: Lozano quasi fatto, l'ultima tentazione è Milinkovic-Savic dalla Lazio.

Kiss Kiss Napoli – Modugno : “Il Napoli deve finalizzare di più - bisogna andare sul Mercato” : Francesco Modugno, giornalista Sky, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Ci sono gli attaccanti da 30 gol, al momento Milik non é uno di questi. Il Napoli, per le sue ambizioni e soprattutto per valorizzare il proprio gioco, ha bisogno di un bomber che lì davanti possa spostare gli equilibri. Il mercato è l’unica strada percorribile per migliorare questo aspetto. Non si può chiedere al ...

CalcioMercato Napoli : Lozano sarebbe quasi degli azzurri per 42 milioni di euro : Secondo i vari media messicani, Lozano sarebbe un calciatore del Napoli in quanto la trattativa con il Psv si sarebbe conclusa positivamente. Infatti, sembrerebbe che sia stato superato anche lo scoglio dei diritti d'immagine, notoriamente complicato quando l'interlocutore è il patron azzurro. Inoltre, i partenopei dovrebbero sborsare l'intero valore della clausola rescissoria che è pari a 42 milioni di euro, senza nessuno sconto. L'esterno ...

Napoli - De Laurentiis : “Sul Mercato io ho le mie idee - Ancelotti le sue” : “Lozano mi piace perché è giovane, James ha esperienza, ma sul mercato io ho delle idee, Giuntoli altre, Ancelotti altre ancora”. Lo ha detto il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis in un’intervista alla Espn. “Lozano lo seguiamo da gennaio – ha aggiunto il presidente azzurro – e conosciamo esattamente il suo valore e che può essere un buon giocatore per il Napoli, come può esserlo James e altri. ...

Tuttosport : la chiusura del Mercato inglese gioca a favore del Napoli per James : Oggi pomeriggio chiude il mercato inglese. Per Tuttosport questo potrebbe andare a vantaggio del Napoli per chiudere la trattativa per James Rodriguez. Il Real Madrid continua a voler cedere il colombiano a titolo definitivo, ma, scrive il quotidiano, da domani la posizione del club spagnolo sarà più debole ancora. “Se non dovessero arrivare altre offerte per il trequartista, non convocato da Zidane per l’amichevole di ieri contro il ...

CALCIOMercato Napoli NEWS/ Per Lozano pronti 42 milioni - poi James! - Ultime notizie - : CALCIOMERCATO NAPOLI NEWS, Ultime notizie sulle trattative degli azzurri: per Lozano Giuntoli ha offerto 42 milioni, De Laurentiis non molla James Rodriguez