Marta Busso | pediatra di 26 anni | cura una donna americana e finisce su Netflix

Fonte : Blastingnews

(Di lunedì 12 agosto 2019) Si chiama, ha 26, é di Cuneo ma si è laureata in Medicina e Chirurgia a Torino. Una piccola grandeche, tra un allenamento di ginnastica ritmica e una laurea a pieni voti, ha diagnosticato una malattia rara, trovando laper una ragazzadi 22. Nessuno negli States, anche tra i medici luminari, era riuscito a riconoscere e risolvere il caso., la dottoressa modello: 110 e lode e tanta umiltàarriva da Cuneo, terra di tartufi, di vino, di nocciole e di saggezza nel lavoro. Ha appena 26, una laurea in Medicina e Chirurgia con 110 e lode all'Università di Torino e un contratto di specializzazione a Friburgo, in Germania. Parla 5 lingue ed è la protagonista di una delle puntate di "Diagnosis" che, a partire dal 16 agosto, andranno in onda su. Non è una diva del gossip nostrano, ma una promessa certa della ...

