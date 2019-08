Maria De Filippi si confessa | il figlio Gabriele e il sogno di diventare nonna

“Bellissimo”. Da Amici al mondo sexy : la nuova vita di Sebastian Melo - pupillo di Maria De Filippi : Dell’edizione di Amici numero sedici è stato il vincitore morale. Capelli al vento e occhi scuri, impossibile dimenticare il fascino e la bravura di Sebastian Melo Taveira. Uno capace di lasciare un segno pesante nei telespettatori di Amici e nella mente di Maria De Filippi. Tanto che in molti si erano chiesti che fine avesse fatto Sebastian Melo Taveira. Ecco la risposta: da qualche mese si esibisce nel musical ‘Magic Mike‘, basato sul ...

Maria De Filippi stravolge la routine di Maurizio Costanzo : Prima pensava solo al lavoro : La conduttrice di Uomini e donne ha rilasciato alcune indiscrezioni sulla sua giornata tipo con Maurizio Costanzo. Maria De Filippi sta trascorrendo in totale relax le sue vacanze ad Ansedonia e non si è risparmiata nel rilasciare alcune dichiarazioni sulla sua daily routine con Maurizio Costanzo e il figlio Gabriele.-- La giornata tipo della regina degli ascolti su Canale 5 è fatta di piccole cose e si divide principalmente tra sport e cene ...

Casting per Uomini e Donne e altri programmi di Maria De Filippi e selezioni di coreografi : Casting in corso per alcuni programmi televisivi in onda sulle reti Mediaset e condotti da Maria De Filippi. In questo periodo sono inoltre aperte le selezioni di coreografi per un'iniziativa della Fondazione Egri....Continua a leggere

Maria De Filippi e la fidanzata del figlio Gabriele : “Vista una sola volta - non sono un’impicciona” : La conduttrice svela di non essere una madre invadente per il figlio Gabriele Costanzo, che da qualche mese risulta fidanzato a Francesca Quattrini: "sono fatti loro, lui la capacità di scegliere la persona di cui innamorarsi". La De Filippi ha inoltre raccontato le vacanze ad Ansedonia che sta trascorrendo con il marito Maurizio Costanzo.

Maria De Filippi - ecco cosa ha fatto prima di diventare famosa : mestiere impensabile : Maria De Filippi, intervenuta in diretta telefonica su Radio Dee Jay, ha raccontato i lavoretti che faceva in passato, quando era una ragazzina. Fra i tanti, uno in particolare le è rimasto in mente. Da adolescente la regina della tv faceva anche la consegna di fiori nel periodo natalizio a Pavia, l

“Infelice”. Maria De Filippi - la confessione sui primi anni con Maurizio Costanzo : In attesa di riprende il timone delle sue trasmissioni. Maria De Filippi, la signora di Mediaset, si lascia andare a considerazioni sulla sua vita privata dal buen ritiro di Ansedonia nel corso di un’intervista a Oliviero Marchesi di Di Più. Ha parlato non solo del modo in cui è riuscita a cambiare lentamente alcune abitudini di Maurizio Costanzo, che all’inizio pensava solo e soltanto al lavoro, ma anche del rapporto speciale che ha costruito ...

“Infelice”. Maria De Filippi - la confessione sui primi anni con Maurizio Costanzo : Maria De Filippi si è lasciata andare a considerazioni sulla sua vita privata nel corso di un’intervista a Oliviero Marchesi di Di Più. Ha parlato non solo del modo in cui è riuscita a cambiare lentamente alcune abitudini di Maurizio Costanzo, che all’inizio pensava solo e soltanto al lavoro, ma anche del rapporto speciale che ha costruito col figlio Gabriele che non manca mai di passare del tempo con loro durante le vacanze estive.-- Maria ha ...

Maria De Filippi si confessa : "Maurizio Costanzo lavorava sempre - mi ero stancata di non fare le vacanze" : Maria De Filippi è finalmente in vacanza ad Ansedonia, là dove ha creato una routine fatta di piccole cose, cene con gli amici più stretti e anche tanto sport: "Qualunque cosa faccia al pomeriggio – ha raccontato a Di Più –, torno ogni sera verso le 19, ceno con Maurizio e sto con lui per il resto d

Maria De Filippi svela un segreto : Non l'ho mai detto ai miei genitori : La De Filippi ha rilasciato alcune dichiarazioni circa un segreto che custodisce da diversi anni nel cuore e che non ha mai confidato ai suoi genitori-- La conduttrice e regina degli ascolti su Canale 5, Maria De Filippi, è in vacanza ad Ansedonia e non si è risparmiata nel rilasciare alcune dichiarazioni.-- In un'intervista concessa al rotocalco DiPiù, Queen Mary ha infatti colto l'occasione per svelare un segreto che custodisce da molti anni ...

Maria De Filippi in vacanza con D&G : Maria De Filippi è la regina indiscussa di Mediaset. Dopo i tanti successi della stagione televisiva, ultima fra tutti la seguitissima Temptation Island, anche per Maria è ora di un po’ di relax. In vacanza Maria De Filippi si dedica a due grandi passioni: gli animali e la barca. Al mare con il suo cagnolino, la De Filippi non pensa solo a rilassarsi ma anche al benessere dei più indifesi, in questo caso gli animali. In una campagna di ...

“Sarà un buon padre”. Grandi notizie per Maria De Filippi : pronta a diventare nonna : Nuova notizia di gossip per la regina di Uomini e Donne, Maria De Filippi: suo figlio Gabriele Costanzo sarà presto sposo. La fortunata è la giovane Francesca Quattrini, con il quale sta girando la Spagna proprio in questi giorni. Lui ha vent’otto anni ed è stato adottato dalla coppia dello spettacolo all’età di dieci. Poco tempo fa, alla trasmissione di Raffaella Carrà, la conduttrice si era confessata parlando del figlio e mettendo in luce un ...

Maria De Filippi in vacanza e “Uomini e donne” posta il comunicato : «Sciocchezze. D’obbligo diffide e denunce» : Dopo un anno di duro lavoro in tv, con numerosi programmi da portare avanti, Maria De Filippi si concede qualche giorno di sole con una vacanza ad Ansedonia, dove ha comunque continuato la sua vita sportiva. Nel mentre il suo programma “Uomini e donne” ha diramato un comunicato per mettere fine alle numerose voci circolate in questi giorni sulla trasmissione Mediaset. Amante dell’attività fisica, Maria in grande forma fotografata da “Chi” si è ...