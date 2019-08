Mare Jonio | la ong Mediterranea torna in acqua nonostante multe e decreti

Mare Jonio pronta a salpare "Partiamo nonostante le multe" : Angelo Scarano L'ong dei centri sociali annuncia la nuova missione: "Saremo sulla frontiera più letale al mondo". Casarini sfida il Viminale Mediterranea lancia nuovamente la sfida al Viminale. L'ong dei centri sociali, si prepara a tornare in Mare per nuove missioni in quel tratto di Mare che separa la Libia dall'Italia. Mediterranea ha annunciato che darà il via a nuove operazioni in Mare proprio con la Mare Jonio, la nave dell'ong ...

Rarissimo ritrovamento nel Mare di Reggio Calabria : una specie tropicale aliena nel mar Jonio - “prepariamoci a nuovi pericoli” [FOTO] : Costa Jonica della Provincia di Reggio Calabria, Comune di Melito di Porto Salvo, spiaggia di Annà. Adulti e bambini si affollano intorno a un oggetto misterioso. A prima vista si direbbe un giocattolo di gomma, simile a una tartaruga mal riuscita. A ben guardare, invece, lo si scorge muoversi (e sbavare). È quindi un essere vivente, appena “pescato” nei fondali antistanti. Qualcuno lo guarda con diffidenza, i temerari lo toccano chiedendosi ...

La procura dissequestra la Mare Jonio. E l'Ong : "Torniamo in Mare" : Sergio Rame La procura di Agrigento dispone il dissequestro della nave. E Mediterranea è già pronta a sfidare di nuovo Salvini "Ci stiamo già preparando a ritornare al più presto in Mare". A dare l'annuncio su Twitter è la stessa "Mediterranea Saving Humans", la rete di centri sociali e associazioni rosse che hanno messo in Mare le navi "Mare Jonio" e "Alex" per recuperare nel Mediterraneo centrale e traghettarli direttamente nei ...

Migranti - la nave Mare Jonio è stata dissequestrata e tornerà presto in mare : "La procura della Repubblica presso il tribunale di Agrigento ha disposto il dissequestro della nave mare Jonio di Mediterranea. Ci stiamo già preparando a ritornare al più presto in mare", ha annunciato Mediterranea Saving Humans su Twitter. L'imbarcazione si trovava sotto sequestro presso il porto di Licata dallo scorso 12 maggio.Continua a leggere

Migranti - procura dispone dissequestro della Mare Jonio : “Salperemo il prima possibile” : “La procura della Repubblica di Agrigento ha disposto il dissequestro della nave Mare Jonio di Mediterranea. Ci stiamo già preparando a ritornare al più presto in Mare”. L’annuncio arriva da un tweet della ong Mediterranea Saving Humans. La portavoce Alessandra Sciurba conferma: “Abbiamo bisogno di tempi tecnici per riorganizzarci e salperemo prima possibile”. L’imbarcazione si trovava dal 13 maggio scorso ...

Migranti : Meditteranea - 'dissequestrata nave Mare Jonio' : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) - La procura di Agrigento ha disposto il dissequestro della nave MareJonio di Mediterranea. Ad annunciarlo su Twitter è Mediterranea Saving Humans. "Ci stiamo già preparando a ritornare al più presto in Mare" scrivono.

Migranti : Meditteranea - ‘dissequestrata nave Mare Jonio’ : Palermo, 2 ago. (AdnKronos) – La procura di Agrigento ha disposto il dissequestro della nave MareJonio di Mediterranea. Ad annunciarlo su Twitter è Mediterranea Saving Humans. “Ci stiamo già preparando a ritornare al più presto in Mare” scrivono.L'articolo Migranti: Meditteranea, ‘dissequestrata nave Mare Jonio’ sembra essere il primo su CalcioWeb.

Aereo di linea Airbus 320 Istanbul-Catania con 100 passeggeri precipita in Mare nello Jonio : scenario drammatico a Reggio Calabria per l’esercitazione “Airsubsarex 2019” : Lo scorso 9 luglio il tratto di mare antistante il Comune di Brancaleone, sulla costa jonica della provincia di Reggio Calabria, è stato interessato da una complessa esercitazione di soccorso ad un Aereo incidentato in mare, denominata “Airsubsarex 2019”, dove è stata ipotizzata la situazione di un ammaraggio d’emergenza di un Aereo di linea Airbus 320, proveniente da Istanbul e diretto per Catania, con 100 persone a bordo. Contestualmente, al ...