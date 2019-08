Marco Carta pronto per il matrimonio con Sirio | scelta la location

Giulia Salemi - tutta la verità sul legame con Marco Cartasegna : il post : Giulia Salemi, arriva tutta la verità sul legame con Marco Cartasegna: il post dell’ex di Monte Nelle scorse ore il gossip attorno a Giulia Salemi è tornato ad accendersi, sussurrando di un possibile flirt in corso tra lei e Marco Cartasegna, ex tronista di Uomini e Donne. A far drizzare le antenne della cronaca rosa […] L'articolo Giulia Salemi, tutta la verità sul legame con Marco Cartasegna: il post proviene da Gossip e Tv.

Giulia Salemi e Marco Cartasegna stanno insieme? Gli indizi… : Il gossip corre e mormora di una frequentazione molto interessante, quella cioè che potrebbe coinvolgere Marco Cartasegna e Giulia Salemi. Lo spiffero lo ha lanciato il blog Il Vicolo delle News che, unendo dei... L'articolo Giulia Salemi e Marco Cartasegna stanno insieme? Gli indizi… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia Salemi e Marco Cartasegna fidanzati? : L'ex di Francesco Monte, Giulia Salemi, potrebbe avere un nuovo amore, l'ex tronista di Uomini e Donne, Marco Cartasegna. Infatti, i due sono stati visti insieme a Cala Volpe. Ma lui è davvero pronto per una relazione? Giulia Salemi e Marco Cartasegna sono entrambi in vacanza. Ma la cosa più strana è che sia l’ex di Francesco Monte che l’ex tronista di Uomini e Donne si trovano in Sardegna a Cala di Volpe. Infatti, le stories che i ...

Giulia Salemi e Marco Cartasegna fidanzati?/ Uomini e Donne - lui : 'Penserò a sco*are' : Giulia Salemi e Marco Cartasegna stanno insieme? Stando agli ultimi gossip, la coppia si starebbe frequentando e sarebbe in Sardegna...

Giulia Salemi e Marco Cartasegna stanno insieme? Gli indizi… : Il gossip corre e mormora di una frequentazione molto interessante, quella cioè che potrebbe coinvolgere Marco Cartasegna e Giulia Salemi. Lo spiffero lo ha lanciato il blog Il Vicolo delle News che, unendo dei... L'articolo Giulia Salemi e Marco Cartasegna stanno insieme? Gli indizi… proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Giulia Salemi e Marco Cartasegna si frequentano? Gli indizi - il gossip : Giulia Salemi e Marco Cartasegna si frequentano in gran segreto? Gli indizi fanno impazzare il gossip sull’ex tronista e l’ex di Monte Il gossip corre e mormora di una frequentazione molto interessante, quella cioè che potrebbe coinvolgere Marco Cartasegna e Giulia Salemi. Lo spiffero lo ha lanciato il blog Il Vicolo delle News che, unendo […] L'articolo Giulia Salemi e Marco Cartasegna si frequentano? Gli indizi, il gossip ...

Giulia Salemi e Marco Cartasegna - ex U&D - si starebbero frequentando (RUMORS) : Giulia Salemi ha da qualche mese interrotto la sua relazione con Francesco Monte. A voler chiudere la storia sembrerebbe essere stato proprio l'ex della Rodriguez, che però ha già ritrovato la serenità al fianco della bella Isabella De Candida. La fine di questa love story ha lasciato molti fan sconvolti e nessuno si aspettava questo epilogo. Il percorso dei due è stato infatti molto seguito all'interno del Grande Fratello Vip, ma purtroppo non ...

Marco Carta dimentica il furto di magliette/ Foto : 'dopo una grande tempesta...' : Marco Carta dimentica il furto di magliette con un concerto nella sua Sardegna, con l'affetto dei fans: 'dopo una grande tempesta...'.

Marco Carta : 'Dette cose inenarribili sul furto alla Rinascente'/ 'Mi hanno ferito' : Marco Carta torna sull'ormai famoso furto alla Rinascente che ha tenuto banco nelle ultime settimane: 'Sostenuto da Maria De Filippi e Barbara D'Urso'.

Marco Carta commenta il caso del furto delle magliette e la polemica sul Modena Pride : A distanza di alcune settimane dallo scandalo che lo ha travolto, Marco Carta torna a parlare del caso del presunto furto di magliette. Il cantante sardo è stato infatti accusato di furto aggravato in concorso insieme all'amica Fabiana Muscas, con cui avrebbe tentato di taccheggiare sei magliette del valore complessivo di 1200 euro in un noto centro commerciale milanese.Il vincitore di Amici si è da subito professato come innocente, ...

Marco Carta si sposa con Sirio? Arriva l’indiscrezione : Marco Carta si sposa con Sirio? Stando alle indiscrezioni comparse su Oggi, sembra proprio che l'intenzione del cantante sardo sia quella di convolare a giuste nozze con il compagno Sirio, a cui è legato da diversi anni. Si legge sugli rumors fatti emergere da Alberto Dandolo: "Marco Carta, 34, è ancora alle prese con l’accusa di aver rubato sei costosissime T-shirt alla Rinascente di Milano (il Pm ha presentato un ricorso in Cassazione ...

Marco Carta - gossip bomba dopo lo scandalo furto : lui e il fidanzato Sirio... Sì proprio quello : In queste ore stanno circolando voci in merito ad un possibile matrimonio tra il cantante sardo Marco Carta e il suo compagno Sirio. Ad aver dato il la è stato il settimanale Oggi, secondo il quale Marco, dopo una convivenza di tre anni, avrebbe deciso di fare il grande passo. Leggi anche:Marco Cart

“Si sposa!”. Il grande passo di Marco Carta : chi è il sexy fidanzato Sirio : Marco Carta si sposa. È questa la bomba lanciata dal settimanale ‘Oggi’, in edicola questa settimana, all’interno della rubrica Ah, saperlo – Pillole di gossip, curata da Alberto Dandolo. Il cantante sardo, fidanzato da diversi anni, con il discretissimo Sirio Filippo Campedelli, avrebbe deciso di convolare a giuste nozze. “Marco Carta, 34 anni, è ancora alle prese con l’accusa di aver rubato sei costosissime ...

Marco Carta sogna le nozze e rivela : “Voglio amore - niente di più” : Marco Carta sogna il matrimonio con il fidanzato Sirio: l’indiscrezione Marco Carta, dopo il recente scandalo che lo ha visto protagonista negli scorsi mesi, è tornato a essere il protagonista degli ultimi gossip. Cosa è successo? Stando quanto riportato dal settimanale Oggi, il cantante sarebbe talmente sicuro del sentimento che prova nei confronti del suo fidanzato Sirio che vorrebbe convolare a nozze il prima possibile. L’amore con ...