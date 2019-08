Maltempo | riaperta la linea ferroviaria Milano-Domodossla

Fonte : meteoweb.eu

(Di lunedì 12 agosto 2019) In serata la-Domodossola, interrotta per il, ha ripreso a funzionare, se pur con forti rallentamenti. Il nubifragio ha causato danni alladi alimentazione elettrica dei treni a causa della caduta di alcuni alberi. Sono attualmente al lavoro 20 persone con 5 mezzi d’opera per ripristinare definitivamente la normale circolazione. L'articololaMeteo Web.

lecco_notizie : Maltempo. Sp 67 riaperta a Casargo, resta chiusa tra il bivio per Ronco e il ponte di Premana - radiolombardia : Maltempo, riaperta la Sp 47 in Valsassina; in Valcamonica primi interventi - - zazoomblog : Maltempo: riaperta la statale 51 dopo la frana a Cortina - #Maltempo: #riaperta #statale #frana -