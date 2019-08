Maltempo | nubifragio e tromba d' aria a Verbania | alberi sradicati e tetti divelti FOTO

Ondata di Maltempo - danni dopo il nubifragio : tetti scoperchiati - alberi sradicati e treni bloccati : Forti temporali hanno colpito nella mattinata di lunedì 12 agosto la zona della Val d’Ossola e il Lago Maggiore. In Val...

Maltempo in Val d’Ossola : nubifragio causa una frana a San Domenico - strada chiusa : Il Maltempo che colpisce da diverse ore il Piemonte ha investito anche la zona della Val d'Ossola. A San Domenico di Varzo (Ossola) una frana ha investito la sede stradale mentre sulla Statale 659 sono caduti dei massi. I tecnici dell'Anas e le forze dell'ordine hanno chiuso la strada al traffico. L'arteria è stata poi aperta dopo la messa in sicurezza.Continua a leggere

Maltempo Piemonte : nubifragio nel Verbano - frana in alta Val Cairasca travolge un ponte : Un forte temporale si è abbattuto questa mattina a San Domenico, frazione di Varzo (Vco) a 1.410 metri di altitudine in Val Cairasca, una valle laterale della Val Divedro, in Ossola. Una frana si è riversata sulla strada che dalla frazione parte per ponte Campo, travolgendo un ponte: 3 auto sono rimaste bloccate, sul posto stanno arrivando i primi soccorsi. Non vi sarebbero persone coinvolte. L'articolo Maltempo Piemonte: nubifragio nel Verbano, ...

Maltempo Lombardia - forti piogge devastano la regione : nubifragio nella Bergamasca - danni nel varesotto - “Rudiano distrutto” [LIVE] : Non si arresta il Maltempo che nei giorni scorsi ha interessato il Nord Italia. Stasera forti piogge e vento intenso hanno interessato la Lombardia, causando diversi danni e disagi in svariate zone della regione. Il Maltempo ha causato danni anche in provincia di Varese dove a Castelveccana è inagibile il campanile della chiesa, colpito da un fulmine, mentre a Gallarate è stato danneggiato il tetto della sede della protezione civile. Diversi ...

Maltempo - nubifragio a Bolzano : alberi sradicati e danni - paura tra i turisti [FOTO e VIDEO LIVE] : Un violento temporale con una forte grandinata si è abbattuto sul centro di Bolzano oggi poco prima delle ore 14. sradicati diversi alberi secolari e alcuni tetti scoperchiati. Secondo quanto riportano i siti locali, numerose le strade e le cantine allagate anche se non si ha notizia di feriti. Si temono gravi danni alle colture. A seguito del violento temporale il sindaco, Renzo Caramaschi, invita, per ragioni di prudenza, ad evitare nelle ...

Forte Maltempo in atto al Nord : violento nubifragio fa danni a Bolzano - temporale a Nord di Udine [VIDEO LIVE] : Molto attiva ancora una cella temporalesca a sud di Bolzano dopo che la stessa ha determinato un intenso nubifragio sul capoluogo altoatesino, causando l’abbattimento di un grosso pino, come visibile nel video allegato. Un altro intenso sistema temporalesco è appena sconfinato dal Bellunese verso il Friuli, attivo in questi minuti su area Montereale Valcellina, Malnisio, Maniago, Folgaria nel Friuli in direzione Sud. Possibile ...

Maltempo - nubifragio a Bolzano : grandine e raffiche di vento. VIDEO : Maltempo, nubifragio a Bolzano: grandine e raffiche di vento. VIDEO Strade allagate e imbiancate, rami spezzati e alberi schiantati a terra. Le raffiche di vento hanno raggiunto i 72 chilometri orari Parole chiave: Maltempo ...

Maltempo Toscana : Arezzo saluta la vittima del nubifragio - folla ai funerali : Arezzo saluta la vittima del nubifragio che sabato scorso ha colpito la città: una folla di amici ha gremito la cattedrale di Arezzo per l’ultimo saluto a Carlo Pergentino Tanganelli, il pensionato e dirigente sportivo aretino di 72 anni morto per essere stato travolto dal fango. Il funerale è stato celebrato dall’arcivescovo di Arezzo Riccardo Fontana che lo ha definito “una vittima innocente di un disastro dove non possono ...

Maltempo : Veneto - tecnici Regione al lavoro nei luoghi colpiti ieri dal nubifragio : Venezia, 1 ago. (AdnKronos) – tecnici regionali e uomini della Protezione Civile al lavoro a Piovene Rocchette, Comune vicentino pesantemente colpito dal Maltempo abbattutosi ieri pomeriggio sulla pedemontana vicentina. In seguito ai nuovi eventi atmosferici il Presidente della Regione Luca Zaia già ieri ha firmato un decreto sullo Stato di Crisi e la richiesta dello Stato di Emergenza.‘Oggi pomeriggio un geologo della Regione ...

Maltempo : nubifragio a Vicenza - oltre 50 interventi dei Vigili del fuoco : Vicenza, 31 lug. (AdnKronos) - Sono state oltre 50 le richieste d’intervento alla sala operativa dei Vigili del fuoco per il forte temporale che poco dopo le ore 13 hanno interessato la provincia di Vicenza in particolar modo la zona Pedemontana Veneta interessando i comuni di Schio, Thiene, Torrebe

Maltempo in Toscana - nubifragio e grandine su Arezzo : strade allagate - bloccati anche i treni : Una ondata di Maltempo ha investito la Toscana provocando allagamenti di strade e cantine e creando notevoli disagi alla popolazione locale. Decine di interventi dei vigili del fuoco che hanno richiesto rinforzi dai comandi vicini. Il comune ha aperto il centro operativo per le emergenze consigliando di non muoversi. anche la circolazione ferroviaria è andata in tilt.Continua a leggere