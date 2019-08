Maltempo Italia | tromba d’aria sulla città Tetti scoperchiati | alberi abbattuti Feriti

Meteo Italia - centro/sud nella morsa del caldo africano : +40°C in Umbria - ma incombe il Maltempo al Nord : L’Italia è attanagliata nella morsa del caldo africano: l’ennesima ondata di calore è caratterizzata da temperature elevatissime e afa. Oggi le città più calde sono state quelle umbre, con gli oltre 40 gradi a Foligno, Marsciano e Massa Martana. In base alle rilevazioni del centro funzionale della Protezione civile regionale, questa è stata finora la giornata più calda dell’estate. A Perugia il termometro ha toccato i 38,5 ...

Maltempo : Italia divisa in due tra fiamme e nubifragi : Il meteo spezza in due l’Italia: milioni di euro di danni nelle campagne in una Italia divisa da incendi ad sud che hanno mandato in fumo centinaia di ettari di boschi e pascoli dalla Sardegna alla Sicilia mentre al nord una pesante ondata di Maltempo con nubifragi e tornado ha provocato danni alle coltivazioni, agli allevamenti ma anche alle strutture agricole e alla viabilità rurale con frane e smottamenti. E’ quanto emerge dal ...

Previsioni meteo 8 agosto : Italia spaccata a metà - caldo afoso al Sud e Maltempo al Nord : Che tempo farà oggi, giovedì 8 agosto? Secondo le Previsioni meteo, l'Italia resterà spaccata a metà, con maltempo e nubifragi al Nord, dove in molte regioni è stata diramata l'allerta dalla Protezione civile, e caldo e afa al Sud.Continua a leggere

Allerta Meteo - emergenza Maltempo al Nord Italia : nubifragi e grandinate per altre 48 ore. Caldo al Centro/Sud - sorprese per Ferragosto [MAPPE] : Italia letteralmente spaccata a metà in questa prima decade di Agosto sotto il profilo dei fenomeni Meteorologici: il Nord Italia sta vivendo un vero e proprio incubo di maltempo, e anche nelle prossime ore subirà fenomeni estremi con nubifragi e grandinate che potrebbero provocare vere e proprie alluvioni. Nel pomeriggio ci attendiamo piogge torrenziali in Lombardia, in modo particolare tra il quadrante Nord di Milano, Bergamo e Brescia, dove ...

Meteo - nuova allerta Estofex : prosegue il Maltempo al Nord Italia con grandine molto grande - venti distruttivi e nubifragi : allerta Meteo – Nelle scorse ore il maltempo ha messo in ginocchio alcune località del Nord Italia. La più colpita Casargo. La località, in provincia di Lecco, è stata interessata da una frana che ha inondato di fango il Paese. A Bolzano, un violento nubifragio con grandinata ha abbattuto diversi alberi e scoperchiato alcuni tetti. E l’emergenza maltempo non finisce qui. Estofex (European Storm Forecast Experiment) ha lanciato nuovi avvisi per ...

Maltempo Nord Italia - esondazione e smottamenti nel lecchese : due famiglie evacuate - auto travolte dal fango : Un martedì 6 agosto in cui l’Italia è divisa in due, per quanto riguarda le condizioni meteo. Caldo afoso al Centro Sud, con picchi di +39°C a Iglesias, in provincia di Cagliari in Sardegna, e di +36.6°C a Bisignano, in provincia di Cosenza in Calabria, mentre il Nord continua a combattere con temporali estivi e grandinate che stanno causando ingenti danni e disagi. Non solo, la Protezione Civile ha emesso una nuova allerta meteo per ...

Allerta Meteo della Protezione Civile per mercoledì 7 agosto - ancora Maltempo al Nord Italia con forti temporali [MAPPE e BOLLETTINI] : Allerta Meteo – Dalla giornata odierna una lieve perturbazione favorirà fenomeni temporaleschi, localmente anche intensi, sui settori alpini con possibilità di estendersi anche alle pianure limitrofe. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte – alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di Protezione Civile nei territori interessati – ha emesso un avviso di ...

Meteo Agosto - l’Italia si spacca in due : ondata di caldo al Centro-Sud - forte Maltempo al Nord [MAPPE] : Previsioni Meteo – l’Italia si ritrova letteralmente spaccata in due dal punto di vista Meteorologico nel mese di Agosto. Al Nord, infatti, infurieranno violenti temporali che porteranno forte maltempo mentre il Sud sarà travolto dall’arrivo dello scirocco che già da stasera darà inizio ad una grande ondata di caldo che coinvolgerà anche il Centro Italia. La nostra penisola sarà, dunque, divisa in due: forte maltempo al Nord, gran caldo al ...

Maltempo Centro Italia : tromba d’aria - temporali e alberi caduti dall’Emilia alle Marche : tromba d'aria, temporali e tempeste di vento con punte superiori anche ai 100 all'ora, si sono verificate nelle scorse ore in alcune regioni del Centro-Nord, in particolare in Emilia Romagna, Marche, Veneto e Lombardia: strage di alberi, tetti scoperchiati e treni bloccati. Migliaia le chiamate ai vigili del fuoco.Continua a leggere

Maltempo - notte di tempesta al Nord Italia : danni da Bologna fino alla costa marchigiana : notte di Maltempo al Nord Italia dove vento e tempesta hanno interessato tutto il Nord Est, con danni e disagi ovunque. La costiera marchigiana è stata interessata da fortissime raffiche di vento e da una tromba d’aria che ha investito Senigallia (Ancona). Notevoli i danni: alberi caduti, persiane pericolanti, coperture di tetti divelte, cartelloni pubblicitari abbattuti. I vigili del fuoco sono in attività da ieri sera nelle province di ...

Maltempo - forti piogge nel Nord Italia : scoperchiato un edificio nella Bergamasca - interventi di soccorso in Veneto : Come preannunciato, il Maltempo sta interessando le regioni settentrionali: un violento nubifragio si è verificato attorno alle 14,30 di oggi su Bergamo e provincia: raffiche fortissime di vento, grandine e acqua hanno causato disagi e danni. Il vento ha fatto volare via un tetto di un’edificio a Ranica: la parte di copertura è poi ricaduta dall’altra parte della strada, fortunatamente senza fortunatamente colpire nessuno. Sono ...

Maltempo : dall’inizio dell’estate oltre 460 tempeste di ghiaccio - acqua e vento sull’Italia : “Serre scoperchiate, ortaggi e verdure distrutte, alpeggi isolati per le violente grandinate e tempeste di acqua e vento che hanno colpito il nord Italia fra la Lombardia e il Veneto“: è quanto emerge dal monitoraggio della Coldiretti sull’ultima ondata di Maltempo che ha colpito a macchia di leopardo la Penisola causando milioni di euro di danni. “Le ultime tempeste di grandine hanno investito la zona di Lecco e la Bergamasca ...