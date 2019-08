Maltempo | interrotta la linea ferroviaria Domodossola-Milano

Tour de France 2019 - 19^ tappa senza vincitore! Corsa interrotta sull’Iseran per Maltempo - Bernal primo ma niente successo : I colpi di scena non finiscono mai al Tour de France. La diciannovesima tappa è stata interrotta per grandine e fango in fondo alla discesa del Col de l’Iseran, il maltempo si è abbattuto sulla Grande Boucle e la strada si è rivelata impraticabile: gli organizzatori sono stati costretti a neutralizzare la frazione proprio mentre i ciclisti stavano percorrendo la discesa dal durissimo Col de l’Iseran. La giuria, un’ora dopo la ...