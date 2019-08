Lodi | guardia giurata uccide a colpi di pistola il cugino a Tavazzano | forse raptus di

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di lunedì 12 agosto 2019) Unadi 40 anni, Sebastian Ganci, ha ucciso adil’11 agosto il, Amato Di Paola di 29 anni , probabilmente spinto da gelosia. È successo acon Villavesco, in provincia di, nell’abitazione del presunto assassino, dopo un a lite tra i due scoppiata per una ragazza di 17 anni che aveva una relazione con la. Ganci è stato fermato a Milano dalle volanti della polizia, sotto casa della sorella, la quale aveva chiamato il 112. Ganci era originaria di Cerignola, nel foggiano, e si era trasferito al nord per lavoro. Stava ospitando da alcuni giorni, nella sua casa popolare alla periferia di, sia il, originario della stessa provincia, che la 17enne romena con la quale aveva da alcuni mesi una relazione. Durante una discussione scaturita proprio dalla gelosia, Ganci ha impugnato la suae ha ...

