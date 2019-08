Lo speciale sul Ponte Morandi su Sky Tg24 | Genova per noi

Programmi TV di stasera - venerdì 9 agosto 2019. speciale Tg1 sulla crisi di Governo al posto di Grand Tour : crisi di Governo Rai1, ore 21.25: Speciale Tg1 Al posto di Grand Tour, va in onda uno Speciale del Tg1 per gli aggiornamenti in tempo reale sulla crisi di Governo, dopo la mozione di sfiducia che la Lega di Salvini ha presentato al premier Conte. Rai2, ore 21.05: Pallavolo Maschile – Italia vs Camerun Dopo la qualificazione olimpica della Nazionale femminile, tocca alla squadra maschile guadagnarsi il pass per i Giochi di Tokyo 2020. ...

Paramount Network - programmazione speciale per celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna : Sabato 20 luglio Paramount Network (canale 27 del digitale terrestre e canale 27 di Tivusat), il canale di intrattenimento di Viacom International Media Networks Italia, si prepara a celebrare il cinquantesimo anniversario dello sbarco sulla Luna con una programmazione speciale che vi sveliamo subito dopo il salto. Paramount Network, programmazione del 20 luglio Per ricordare l’importante anniversario che ha in Neil Armstrong, primo uomo ...

Temptation speciale un mese dopo : questa sera 30 luglio la verità sul destino delle coppie : In attesa della messa in onda della puntata speciale di Temptation Island prevista per questa sera in prima serata su Canale 5, gli addetti ai lavori si godono l'ennesimo successo in termini di ascolti che ha visto la puntata di ieri guadagnarsi la leadership della prima serata del lunedì con una media di 3.875.000 spettatori e uno share del 24,7%. I telespettatori si sono appassionati alle vicende delle coppie di fidanzati che, nella puntata di ...

Temptation Island : le anticipazioni sulla puntata speciale sulle coppie : Stasera, in prima serata su Canale 5, l'ultimo appuntamento della sesta edizione: i protagonisti si raccontano dopo un mese dalla conclusione dell'esperienza.

Formula 1 - Kvyat euforico : “è nata mia figlia e sono sul podio - è speciale quando si realizzano i sogni” : Il pilota russo ha commentato il terzo posto ottenuto nel Gp di Germania, soffermandosi anche sulla nascita della figlia Undici anni dopo la Toro Rosso torna sul podio, lo fa grazie a Daniil Kvyat che chiude al terzo posto il Gran Premio di Germania. Strategia perfetta per il team di Franz Tost, riuscito a riportare un proprio pilota nella top-3 undici stagioni dopo la vittoria di Vettel nel 2008 a Monza. Photo4/LaPresse Una giornata ...

Temptation Island : doppio appuntamento la prossima settimana - puntata speciale sul 'mese dopo' : La sesta edizione di Temptation Island è agli sgoccioli: la prossima settimana, infatti, si concluderà un'annata molto fortunata del reality, che ha regalato a Mediaset ascolti record sin dalla prima puntata. Chi si aspettava che il programma finisse lunedì 29 luglio con la messa in onda dei tre falò di confronto rimasti in sospeso, si sbagliava di grosso: martedì 30, infatti, sarà trasmesso uno speciale del format nel quale le 6 coppie del cast ...

Uomini e donne - lo speciale sulla rottura tra Angela e Alessio - e Giulia e Manuel : Hanno fatto molto rumore le rotture tra Angela Nasti e Alessio Campoli da una parte e quella tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano dall’altra. Le coppie nate sul finale di stagione di Uomini e donne infatti sono durate così poco che il web si è sentito preso in giro dai diretti interessati accusando soprattutto le ex troniste di aver fatto scelte televisive per motivi di business salvo poi voltare pagina quanto prima. La Nasti in ...

Caso Bibbiano - Bonafede istituisce squadra speciale : “Operatori devono sentire fiato sul collo” : Dopo il Caso del cosiddetto sistema Bibbiano, Il Ministro della Giustizia Alfonso Bonafede ha annunciato che è istituirà una “squadra speciale di giustizia per la protezione dei bambini” in modo "che il sistema giustizia possa avere il monitoraggio costante e serratissimo di tutto il percorso dei bambini affidati.Continua a leggere

Netflix a Dimaro : uno speciale sul Napoli? : Ieri, a Dimaro, erano presenti anche dei rappresentanti del gruppo Netflix. La loro presenza non è passata inosservata, scrive il Corriere del Mezzogiorno, che parla di un incontro con De Laurentiis: “Dopo lo sbarco su Amazon, il club sonda il colosso della distribuzione su internet di film o altri programmi di intrattenimento a pagamento. Il Napoli anche su Netflix, una suggestione che può dare la cifra delle nuove iniziative che il club ...

I nuovi gladiatori - su Mediaset lo speciale sul calcio storico fiorentino : Mercoledì 17 luglio, in seconda serata, su Italia 1 andrà in onda I nuovi gladiatori, un documentario emozionale dedicato al calcio storico fiorentino. Lo speciale, firmato NewsMediaset, attraverso le testimonianze dei protagonisti racconterà tradizione e retroscena di quello che è un evento unico i

Cinquanta anni fa l’uomo sulla Luna. E tutto cambiò Oggi gratis lo speciale di 7 : Martedì il primo speciale del nuovo 7, dedicato all’impresa degli astronauti Usa Neil Armstrong e “Buzz” Aldrin, il 20 luglio di 50 anni fa

